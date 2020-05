Forse ozb-verhoging en flinke bezuinigingen, maar toch rode cijfers voor Haaksbergen

De gemeente Haaksbergen heeft het financieel herstelplan gepresenteerd. Met het plan zal het tekort dit jaar 'slechts' 1,1 miljoen euro zijn in plaats van de verwachte 2,1 miljoen euro uit de afgekeurde begroting. Ook in 2021 worden rode cijfers verwacht, maar vanaf 2022 moet het jaar weer positief afgesloten kunnen worden. Opvallend punt in het plan: de forse stijging van de onroerendezaakbelasting (naar 25 procent voor woningbezitters en 35 procent voor bedrijven).

De opdracht die de gemeente meekreeg van de provincie als toezichthouder was niet gemakkelijk. Zo moet de gemeente zorgen voor financieel herstel, maar ook voor een reserve van drie miljoen euro binnen zes jaar.

Drie delen

Het plan waarmee Haaksbergen nu op de proppen komt, is opgedeeld in drie delen. Als eerste is de bestaande begroting nog een keer goed bekeken, ten tweede is bij alle taken die de gemeente uitvoert gekeken of die wel of niet uitgevoerd moeten worden en als laatste zijn er zaken die uitgesteld worden. De combinatie van de delen moeten ervoor zorgen dat de inkomsten en uitgaven weer in balans komen.

"Als we een zelfstandige en gezonde gemeente willen zijn, dan is nú het moment om orde op zaken te stellen. Want willen we er voor de Haaksbergse gemeenschap zijn, dan moeten we ons huishoudboekje op orde brengen. Dit voorstel is misschien wel het belangrijkste bespreekstuk voor dit jaar", aldus wethouder Financiën Louis Koopman. Hij heeft er vertrouwen in dat het plan haalbaar is. "Het is een heel zware opgave, maar er is perspectief."

Belastingverhoging

Al eerder stelde het college voor om de onroerendezaakbelasting (ozb) te verhogen naar 25 procent voor woningen en 35 procent voor bedrijfspanden. De raad was het daar niet mee eens en de verhoging werd daarop naar beneden bijgesteld. Maar Haaksbergen gaat de verhoging naar 25 en 35 procent toch doorzetten. Hiermee verwacht het college jaarlijks acht ton meer inkomsten dan eerder begroot.

Onderwijs

Ongeacht de staat van de panden van middelbare school Het Assink en de basisscholen de Holthuizen en dr. Ariëns kan er pas geïnvesteerd worden in nieuwbouw als de financiën weer op orde zijn. Voor volgend jaar scheelt dat mogelijk 50.000 euro, maar de jaren daarna meer dan een ton. Daarnaast stopt de gemeente met een bijdrage voor het leerlingenvervoer voor het gymonderwijs.

Sport en cultuur

Naast het stoppen met het Sportgala, wordt ook gesneden in de subsidies voor culturele organisaties, muziekonderwijs en cultuureducatie. Het college kiest er specifiek voor om geen gemeente met een compleet cultuuraanbod te zijn, omdat diverse plaatsen in de regio zich al op die manier geprofileerd hebben.

Sociaal domein

De bezuinigingen die opgenomen waren voor het sociaal domein zijn niet overgenomen in dit herstelplan. Ondanks dat er geen besparingen zijn opgenomen in het herstelplan, zal er wel gekeken worden waar bespaard kan worden binnen het sociaal domein.

Financieel controleur

Ondanks de vele bezuinigingen zijn er ook posten waar structureel meer geld naartoe moet. Tijdens de presentatie van het herstelplan maakte burgemeester Rob Welten heel duidelijk dat het herstelplan met kunst- en vliegwerk door externe partijen tot stand is gekomen. "Als we niet eens geld over hebben voor een financieel controller, hoe komen we dan ooit in control?"

Inspreken

Voor inwoners is dinsdag een mogelijkheid om in te spreken op het collegevoorstel. Ondernemers en organisaties kunnen dat woensdag doen. Vragen over het herstelplan kunnen ook bij de gemeente gesteld worden. Uiteindelijk geeft de gemeenteraad op 17 juni een klap op het voorstel. Als de raad akkoord gaat, verwacht het college ook goedkeuring van de provincie.

In november zal de begroting voor 2021 besproken worden. Het volledige herstelplan en meer informatie over het aanmelden voor inspreken is hier te vinden.