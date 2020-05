Beboete uitbater van horecagelegenheid in Nijverdal: "Er werd geen enkele regel overtreden"

De uitbater van de horecagelegenheid in Nijverdal die gisteren samen met een aantal mensen dat op zijn terras zat een boete kreeg voor het overtreden van de coronaregels is het niet eens met die boete. Volgens hem zijn er geen regels overtreden en hadden er dus ook geen bekeuringen uitgeschreven mogen worden. Op het terras zaten mensen die hem hadden geholpen bij het klussen, geen gasten dus.

Het gaat om café De Kachel in Nijverdal, dat bezig is met een verbouwing. De uitbater beschrijft op Facebook dat hij hulp van bekenden kreeg bij het opruimen van de rommel in zijn café.

Anderhalve meter

Nadat de werkzaamheden waren afgerond was het tijd voor een kop koffie. Dat kon niet binnen aangezien alle krukken werden opgeknapt dus viel de keuze op het terras. "Uiteraard keurig op anderhalve meter van elkaar", schrijft de uitbater. Daar was de politie het niet mee eens want er werd een bekeuring uitgeschreven voor het overtreden van de noodverordening.

De uitbater beweert dat de agent nooit nauwkeurig heeft kunnen inschatten of er sprake was van een overtreding. "Dat beoordeelde hij met zijn ingebouwde laser-ogen waarschijnlijk. Mijn rolmaat gaf overigens aan dat er wel degelijk anderhalve meter afstand bewaard werd. Er werd geen enkele regel overtreden."

Hij betoogt dat het café en terras gesloten waren, ook op het moment dat er mensen op het terras koffie aan het drinken waren. Voor de koffie was niet betaald en dus kan er ook geen sprake van geweest zijn dat het terras tegen de regels open was. Dat mag immers pas vanaf 1 juni.

Talloze bouwvakkers over de vloer

"We hebben de afgelopen weken talloze bouwvakkers over de vloer gehad. Mag ik die dan ook geen kop koffie aanbieden omdat we gesloten zijn? Het aanbieden van een kop koffie of een drankje als het werk er op zit heeft toch werkelijk niets met het exploiteren van een terras of café te maken?"



De uitbater van de horecagelegenheid laat het er niet bij zitten, schrijft hij op Facebook. "Gelukkig is het nog geen definitief gebeuren maar gaat het getoetst worden door een rechter die hopelijk iets meer gezond verstand aan boord heeft."