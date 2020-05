Wat vind jij: We moeten de anderhalvemetersamenleving definitief gaan inrichten

Van het coronavirus houden we nog wel even last, maar hoe we daar met het oog op de toekomst mee om moeten gaan? Daar verschillen de meningen nogal over.

RIVM-directeur Hans Brug pleitte zondag in Buitenhof voor een normalisering van de gedragsregels rondom het coronavirus, zoals het afstand houden, vaak de handen wassen en niezen in de elleboog. "Dat gaat nog lange tijd, en mogelijk zeer lange tijd duren. Het moet meer gewoontegedrag worden."

Hoogleraar en hartchirurg Jan Grandjean en anesthesioloog Alaattin Ozdemir stelden zaterdag in de Twentsche Courant Tubantia echter dat het hoog tijd is om de angst die in de samenleving is geslopen, weg te nemen. In plaats van sociale contacten te vermijden zou het kabinet meer de nadruk moeten leggen op het verhogen van de weerstand. Erop uitgaan, bewegen en gezond eten zijn volgens hen een goed medicijn.

Wat vind jij? Moeten we onze samenleving in gaan richten op anderhalve meter? Zoals bijvoorbeeld in Zwolle en Kampen, waar in de winkelstraten strepen en stickers zijn aangebracht om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Of moeten we terug naar de oude vrijheid, met alle bijbehorende besmettingsrisico's?