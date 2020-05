Recreatiepark Het Hulsbeek bij Oldenzaal dicht op Hemelvaartsdag

Recreatieterrein Het Hulsbeek bij Oldenzaal wordt op Hemelvaartsdag afgesloten voor het publiek. In deze tijd met coronamaatregelen is de verwachting dat het veel te druk zal worden.

"We zien op zulke dagen dat we een hele grote toeloop aan mensen krijgen", zegt parkmanager Rob Beverdam. "Het wordt rond de 25 graden en dan wordt het normaal gesproken heel druk. We willen voorkomen dat we hetzelfde krijgen als op Koningsdag, toen er ontruimd moest worden."

'Koelbox, strandbedjes en parasols'

Volgens Beverdam zijn de regels nog niet voor iedereen helder. "Vorige week zaterdag was het ook mooi weer en dan zie je dat mensen er toch weer massaal op uit trekken. Koelbox mee, strandbedjes, parasols. Terwijl de regel toch nog steeds is dat je even de deur uit mag voor een frisse neus en dan eigenlijk gauw weer naar huis moet."

Op Het Hulsbeek zijn meerdere parkeerplaatsen, stranden en ligweides. "Die anderhalve meter afstand houden zou op veel plekken misschien wel kunnen, maar bijvoorbeeld bij de betaalautomaat voor parkeren kom je dan toch weer dicht bij elkaar en de doorgangen vanaf de parkeerplaatsen zijn ook vrij smal."

'In de bosjes plassen'

De sanitaire voorzieningen zijn wegens corona nog dicht. "Dat is ook een probleem. Als mensen langer blijven, moeten ze toch een keer naar het toilet. Dan gaan ze in de bosjes plassen. Dat wil je toch ook niet hebben", zegt de parkmanager.

Het Hulsbeek is een omvangrijk terrein. "We gaan natuurlijk niet overal hekken neerzetten. Dat is niet te doen. We hebben een beveiligingsbedrijf in de arm genomen. De gemeente heeft ook nog wel een paar handhavers die donderdag een paar keer een rondje kunnen maken. Slagbomen blijven omlaag, dus auto's kunnen er ook niet op. En we gaan natuurlijk handhavend optreden als er in bermen geparkeerd wordt."

'In eigen tuin barbecueën'

Beverdam doet een beroep op de creativiteit van mensen. "Dan toch maar in je eigen tuin barbecueën. Want ik herhaal het nog maar eens en dat is dat we gewoon met z'n allen nog zoveel mogelijk thuis moeten blijven.''