Bieb in Hengelo is na opfrisbeurt weer open: 'Ik heb het heel erg gemist'

Het interieur heeft een schilderbeurt gehad, het meubilair is gestoffeerd, de vloerbedekking is vervangen, de balie verruimd en de kids kunnen spelend lezen in een zouttoren. De bieb in Hengelo is weer open, vier uur per dag. De lezers zijn dolblij.

Na vijftien jaar was het de hoogste tijd voor een flinke opknapbeurt. Die stond al gepland en kon in coronatijd mooi versneld worden uitgevoerd.

Wekenlang was de bibliotheek gesloten, maar vanaf vandaag kon iedereen weer terecht bij het pand aan de Beursstraat. Voorlopig alleen voor boeken. "Het leescafé blijft dicht en het is ook niet mogelijk om gebruik te maken van de werkplekken, leestafels en computers om titels op te zoeken", zegt Nicol Wekamp. "We vragen bezoekers om zoveel mogelijk alleen te komen en thuis uit te zoeken welke boeken ze willen lezen."





Alle boeken uit

Voor de binnenkomende bezoekers is het even wennen. De innameautomaat is gesloten, linten en stickers op de vloeren geven de verplichte looproute aan. De grootste verandering voor de lezers is misschien wel dat alle titels op een andere plek staan. "De thrillers bijvoorbeeld worden het meest gelezen en stonden op de tweede etage, nu op de begane grond", aldus Wekamp.

"Het is even zoeken, maar dat geeft niets. Ik heb de bieb heel erg gemist. Ik had vijftien boeken thuis, maar die waren allemaal uit", vertelt een vrouw bij de stelling met familieromans. "Ik heb me tot dusver prima gered met boeken van m'n zus en buurvrouw, maar er is niets fijner dan zelf weer een boek uit te zoeken."

Quarantaine

Bij de tijdelijke innamebalie geeft een vrouw tassen vol boeken aan een medewerker. "Ik heb flink opgespaard. We hadden een project op school over de Romeinen. Het waren 28 boeken die ik keurig heb bewaard en nu teruggebracht." De ingeleverde boeken gaan 72 uur in quarantaine en staan daarna weer op de plank.