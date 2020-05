Nieuw fietspad Staphorst gaat ruim een miljoen euro meer kosten

Dat is enorm veel geld voor de kleinste gemeente van Overijssel, die flink in de financiële problemen zit. Zo stijgt de ozb dit jaar en ook de komende drie jaar jaarlijks met tien procent om de broek op te kunnen houden. Op extra uitgaven zit de gemeente Staphorst dan ook niet te wachten.

Werk was al begonnen

Maar het 4,5 kilometer lange fietspad is een langgekoesterde wens van gemeente en het dorp Punthorst. Er wordt al twintig jaar over gesproken. Eerder was al 2.395.000 euro beschikbaar gesteld. De provincie droeg 446.000 euro bij. Het project is al aanbesteed en aannemer Ploegam was al begonnen met het werk. Staphorst gaf al 1,3 miljoen euro van het krediet uit.





De aannemer en de gemeente kregen echter ruzie over meerwerk. De aannemer stelde dat er tegenstrijdigheden in het voorlopig ontwerp van de gemeente zaten. Hierdoor ontstonden discussies over de onderbouwing van meerdere voorgestelde wijzigingen, wie het risico en de kosten moest dragen.





Stagnatie na onenigheid over bijkomende kosten

Het project stagneerde. „Je moet het zo zien: ons is gevraagd een huis met een plat dak te bouwen, maar het bevoegd gezag vindt dat er een puntdak en een dakkapel op moet. Dat kost niet alleen veel meer, ook de constructie moet aangepast worden. Dit is een vergelijking die opgaat”, zei projectleider Van ’t Oever van Ploegam in de zomer van 2019.



De aannemer waarschuwde de gemeente dat er eerst duidelijkheid moest komen over alle geschillen. Zolang de duidelijkheid er niet was, stagneerde het project waar wel kosten voor waren gemaakt. De aannemer stelde dat deze kosten voor rekening van de gemeente kwamen. De gemeente bestreed dit.





Contract met aannemer beëindigd

De gemeente benadrukte dat het werk uitgevoerd diende te worden en stelde de aannemer in gebreke. Partijen besloten het geschil aan de Raad van Arbitrage voor te leggen. Op 19 maart 2019 besloten burgemeester en wethouders om het contract met de aannemer te beëindigen.



Na het beëindigen van het contract, bleef de claim van de aannemer in stand. Dit waren stagnatiekosten. Advocaten van beide partijen probeerden tot een schikking te komen. Eind december 2019 lag er een schikkingsvoorstel van 444.000 euro.





Aanvullend krediet

Naar verwachting is er nu nog een aanvullend krediet nodig van 1,3 miljoen euro om het fietspad te realiseren. Naast kosten voor nutsvoorzieningen en gemaakte juridische kosten bestaat dit bedrag volgens het college voor het grootste deel uit de aanneemsom voor realisatie van het fietspad. Ook de 4,5 ton voor Ploegam zit in dit bedrag.



Het plan is om volgende maand op basis van de tekeningen en het bestekdeel in gesprek te gaan met drie nieuwe geselecteerde aannemers en hen te vragen een offerte in te dienen voor de aanleg van het gehele traject of gefaseerd.

Volgens verantwoordelijk wethouder Alwin Mussche is 1,3 miljoen euro heel veel geld. Hij hoopt het project goed aan te besteden, waardoor het extra bedrag niet volledig gebruikt hoeft te worden. Ook is er een voordeel van 3 ton dat overblijft na de aanbesteding van een ander fietspad in de gemeente. Dat bedrag kan nu ook worden doorgeschoven naar de Kanlaan/Evenboersweg.