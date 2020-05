Zomerfeesten 2020: het blijft oorverdovend stil op het Overijssels platteland

Door Jan Colijn en Teun van der Velden





Het fenomeen tentfeesten is daarbij overigens met name voorbehouden aan dorpen. Minder dan in de grote stad heersen in dorpen en buurtschappen ook anno 2020 namelijk nog altijd gemeenschapszin en noaberschap: met z'n allen de schouders eronder en samen een mooi evenement uit de grond stampen.

Overspoeld

Sint Isidorushoeve, Haaksbergs kerkdorp op de grens van Twente met de Achterhoek. Het dorp zelf telt - inclusief het uitgestrekte buitengebied - een slordige 1.250 inwoners. Maar ten tijde van de jaarlijkse zomerfeesten wordt het overspoeld door duizenden feestvierders, die van heinde en verre afreizen naar 'De Hoeve', zoals het dorp zichzelf haast liefkozend noemt.

Officieus startsein zomerseizoen

Hemelvaartsdag vormt niet alleen de openingsdag van de Hoevese zomerfeesten, deze religieuze dag wordt in de evenementenwereld beschouwd als het officieuze startsein voor het zomerseizoen.

Erwin Keemers (Zomerfeest 'De Hoeve') en John Weijel (eventmanager) maken zich zorgen (tekst gaat verder onder de video).

Ongekroonde Schlagerkoning

In 'De Hoeve' hadden ze er nog wel zoveel zin in. Ze hadden voor de editie 2020 namelijk een hele grote naam vast weten te leggen. De ongekroonde Duitse Schlagerkoning Heino zou naar Twente afreizen. "Feitelijk was hij al gestopt, maar af en toe doet hij blijkbaar nog wel een optreden. We hebben contact opgenomen met zijn management en hij zou onze grote publiekstrekker worden. Maar het mocht dus niet zo zijn", verzucht Erwin Keemers, voorzitter van de Zomerfeesten De Hoeve.

Deze organisatie heeft niet voor niets een stichting als rechtsvorm gekozen. Zonder winstoogmerk dus. Met een constructie zoals ze die in veel dorpen en buurtschappen kennen: leden van lokale verenigingen helpen als vrijwilliger tijdens het evenement, waarna de opbrengsten van enkele dagen feesten terugvloeien in de verenigingskas.

Plannen uitgesteld

Vele tientallen verenigingen in Overijssel moeten het dit jaar dan ook zonder die inkomsten doen. Om nu te concluderen dat daarmee de leefbaarheid van het platteland in het gedrang komt, is wat te veel gezegd, vindt Erwin Keemers. "Maar vaak leven er altijd wel ideeën ter verbetering van het dorp. Opknappen van het gemeenschapshuis bijvoorbeeld. In veel gevallen zullen die ideeën nu moeten worden uitgesteld."

Definitief geschrapt

In 'De Hoeve' was vanwege de coronaregels aanvankelijk het plan om het zomerfeest naar oktober te verplaatsen. Maar daar is de organisatie inmiddels op teruggekomen, het evenement is voor dit jaar definitief van de kalender geschrapt.

"Waarbij we ons baseerden op geluiden vanuit de overheid. Over een anderhalvemetersamenleving bijvoorbeeld. Eigenlijk onmogelijk voor een feest zoals wij dat organiseren. We waren het er als bestuur dan ook eigenlijk al snel over eens dat we daar in oktober nog niet klaar voor zijn. Kijk, als ik voor mezelf spreek, vergelijk ik onze branche met die van het betaald voetbal. Pas als daar wedstrijden weer zijn toegestaan, zie ik ook een feest als het onze er weer van komen."

De professionals

John Weijel van het evenementenbureau Viking Entertainment uit Delden zit al decennia in het vak, maar zo desastreus als het er dezer dagen aan toe gaat heeft hij het nog niet eerder meegemaakt. "Ten tijde van MKZ of de bankencrisis kelderden de omzetten weliswaar, maar waren er tenminste nog wat inkomsten. Die zijn nu echt naar nul teruggevallen."

Dat de vele tientallen tentfeesten deze zomer in Overijssel niet doorgaan, noemt Weijel een ramp voor de vele duizenden vrijwilligers en bezoekers die nu feestjes in het water zien vallen. "Erg sneu allemaal. Tegelijk lees je in de media vooral verhalen over evenementen met 'posterwaarde': de Zwarte Cross of andere grote festivals. Als je het echter hebt over de zomer- en tentfeesten wordt dat weleens onderschat. Die vormen een wezenlijk bestanddeel voor onze branche. Veel professionals zijn er in meer of mindere mate afhankelijk van. Toeleveranciers, podiumbouwers, geluidsverhuurbedrijven, maar ook de vele beroepsmuzikanten."

Hoe lang nog?

De cruciale vraag is nu dan ook: hoe lang gaat dit nog duren? John Weijel: "Tijdens een crisis is de evenementenbranche als een van de eerste aan de beurt. Als het bij een bedrijf minder gaat, is immers een feestje wel het laatste dat je wil organiseren. Maar als het weer beter gaat, zijn we ook pas weer laat aan de beurt. Omdat een onderneming eerst weer vlees op de botten wil."

Onzekere tijden

Daar komt nu alle onzekerheid rond de anderhalvemetermaatschappij nog eens bovenop. "Tot 1 september zijn sowieso alle evenementen geschrapt. Maar wat na die datum? Er is veel onrust onder organisatoren wat ze moeten doen. Wij geven ze het advies om het evenement vooralsnog door te laten gaan. Maar uiteindelijk is het de overheid die hierin het laatste woord heeft."

Gezond blijven

De meeste evenementen zijn doorgeschoven naar volgend jaar. "Daar halen we echter voor dit seizoen natuurlijk geen inkomsten meer uit. En hoe moet het volgend jaar? Vooral die anderhalvemetersamenleving baart ons grote zorgen. Want dat is in de evenementenwereld nu eenmaal volstrekt onuitvoerbaar. We hopen zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen. Maar uiteraard wel onder de juiste omstandigheden. Het allerbelangrijkste is dat iedereen gezond blijft."

Een spandoek op de plaats van het evenemententerrein (Foto: RTV Oost / Teun van der Velden)