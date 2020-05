Celstraf geëist tegen jonge overvallers van pizzakoerier in Enschede

Voor de rechtbank in Almelo is vandaag een celstraf van twee jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, en vijftien maanden jeugddetentie waarvan vijf maanden voorwaardelijk geëist tegen twee Enschedeërs van respectievelijk 22 en 20 jaar.

De twee zouden op de avond van 2 januari dit jaar een pizzakoerier in Enschede overvallen hebben. Dat gebeurde bij een basisschool aan de Zeggeltlaan. De zaak werd via een uitzending van het RTV Oost-opsporingsprogramma Onder de Loep opgelost.

Pizza Margherita en een groot mes

Volgens de officier van justitie bestelden de twee online een pizza Margherita en lieten die bezorgen bij de basisschool. De bezorger trof daar twee gemaskerde mannen die hem bedreigden met een groot keukenmes.

De pizzabezorger werd gedwongen om zijn portemonnee met 20 euro wisselgeld af te geven. Ook zou een van de overvallers de pizza hebben afgepakt, terwijl de andere verdachte de brommer van de bezorger meenam. De brommer werd later in de buurt teruggevonden.

De jongste verdachte bekende bij de politie dat hij betrokken was bij de overval. Hij vertelde ook wie de andere overvaller was. De twee hadden 'snel geld' willen maken en hadden getwijfeld tussen het overvallen van een tankstation of het beroven van een koerier. Uiteindelijk werd gekozen voor het laatste.

Geen alibi

De 22-jarige Enschedeër ontkende vandaag voor de rechtbank dat hij iets te maken heeft gehad met de beroving. Maar zijn alibi klopt niet. Hij zei bij de politie dat hij die dag bij zijn tante in Amsterdam op bezoek was en toen aangetoond werd dat dat niet klopte, meldde hij dat hij logeerde bij een vriend in Hengelo. Ook dat verhaal lijkt niet te kloppen. Uit nader onderzoek bleek dat zijn telefoon bij zijn moeder thuis in Glanerbrug lag en dat die voor de overval is uitgezet en na de overval weer is aangezet.

Zijn verklaringen riepen veel vragen op bij de rechtbank. Zo vroeg een van de rechters "of zijn telefoon helemaal uit zichzelf naar Glanerbrug was gewandeld?" De verdachte had er geen antwoord op. Het is niet de eerste keer dat de man voor de rechter stond, tijdens de overval zat de man nog in een proeftijd van een eerdere veroordeling. De officier van justitie wil dat de drie maanden die de man nog boven zijn hoofd heeft hangen ook worden uitgezeten.

De rechtbank doet 29 mei uitspraak.