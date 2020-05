Varen in Zwartsluis mag weer, maar niet alle zeilen kunnen worden gehesen: "Financiële strop"

Blije gezichten in jachthaven Kranerweerd in Zwartsluis. Vanaf vandaag is het pleziervaren overal weer toegestaan. En met het mooie weer van Hemelvaart in het vooruitzicht, kriebelt het bij iedereen. Maar waar de een de zeilen al mag hijsen, is dat voor de ander nog uitgesloten.

Wim Grashuis is als havenmeester in zijn element op het water. "Het heeft te lang geduurd, maar ja, het is even niet anders. Als wij van de regering een pas op de plaats moeten maken, dan doen wij dat. Maar vanaf vandaag staan alle bruggen en sluzien op groen en dan zie je dat iedereen weer wil en gaat varen."

Normaal is het streven om met Pasen te kunnen varen, maar vanwege de coronacrisis kon en mocht het niet. "Het seizoen is voor de pleziervaart wel iets anders. Je hebt te maken met de anderhalvemeterregel natuurlijk. Dus met vrienden of een ander gezin aan boord, wat normaal veel gebeurt, dat kan niet."

'Te lang geduurd'

Grashuis wil ervoor zorgen om op het water 'alles veilig en gezond te houden'. "Ook het gezamenlijke sanitair in de jachthavens mag nog niet gebruikt worden. Misschien dat dit komende week iets verruimd wordt, dat hopen wij dan."

De mensen die vandaag al hun tochtjes gingen varen, stralen. "Heerlijk!" zegt een van hen lachend. "Het heeft met dit prachtige weer echt te lang geduurd. Blij dat het weer kan. Dag, hoor!"

Financiële strop

Maar de blije gezichten verdwijnen als je verder vaart, richting de Grote Kolksluis. Daar liggen de machtige monumentale schepen van de zogeheten 'bruine vloot', de Hollandsche Zeilvloot. Dat zijn schepen die normaal gesproken groepen meenemen van 20, 30 soms bijna 40 man voor een weekend of week varen, zoals scholen, vriendengroepen en bedrijven.

Deze schepen mogen nog niet varen. De anderhalvemeterregel is lastig te hanteren en er is gezamenlijk sanitair. De eigenaren van de schepen zitten met een financiële strop. Varen met één of twee gezinnen is met zo'n schip niet rendabel.

'Mogen en kunnen niks

Rob Peetoom, schipper en eigenaar van het schip Avondrood, verzucht: "Heit is vreselijk, echt pijnlijk. We kunnen niks, we mogen niks en blijven dus aan de kade liggen. Dit jaar kunnen wij weggooien, financieel is dat het een drama. De regeling van de overheid is ook niet voldoende, we staan met onze rug tegen de muur. Ik heb geen idee waar dit naartoe gaat en maak mij er grote zorgen om."

Zoals het nu gaat, gaat de Hollandsche Zeilvloot het niet overleven. De kosten voor zulke schepen zijn enorm: verzekering, onderhoud en gemiste inkomens. "Dat loopt in de duizenden euro's per maand. Los daarvan: als onze vloot verloren gaat, mis je ook de varende monumenten. Sommige bedrijven staat het water aan de lippen, anderen kunnen het iets langer uitzingen, maar reserves heb je bijna niet."

'Onze passie'

Peetoom pleit samen met collega's in Den Haag voor een noodfonds, om de zeilschepen financieel overeind te houden. Ook hoopt hij dat er binnenkort een versoepeling komt voor deze groepsaccommodaties. "Ik denk dan aan wat een leraar tegen mij zei na een weekje varen met de klas."

"Hij zei dat er in deze week meer was bewerkstelligd aan verbinding en teambuilding dan hij ooit voor mogelijk had kunnen houden. Het werken met mensen, dat is onze passie, ik zou het zo vreselijk jammer vinden als dit verloren gaat."