Aannemer koopt De Zwanenhof en wil zorghotel afbouwen

Aannemersbedrijf Bramer uit Vriezenveen wordt de nieuwe eigenaar van bezinningscentrum De Zwanenhof in Zenderen. De aannemer kocht het gebouw en het in aanbouw zijnde zorghotel achter het bezinningscentrum uit het faillissement. Het bedrijf was een van de hoofdaannemers en schuldeisers van De Zwanenhof. Directeur Leferink verwacht dat de definitieve koop in juni zijn beslag krijgt.

Directeur Peter Leferink van Bramer b.v. is van plan om het zorghotel af te bouwen. Bramer was één van de aannemers die betrokken was bij de bouw. De bouw van het zorghotel heeft zeker twee jaar stilgelegen.

Volgens Leferink, die zelf 'veels te veel' geld in het pand had zitten, hebben veel partijen grote financiële schade geleden door het faillissement. Hij schat in dat de bouw mogelijk in 2021 wordt voltooid. Dat is dan drie jaar na de oorspronkelijke opleverdatum.

Zorgverzekeraars

Hij gaat eerst op zoek naar zorgpartijen die de exploitatie van het zorghotel en van het oude retraitehuis op zich willen nemen. Er lagen indertijd afspraken met onder meer het ZGT en het MST maar er waren geen concrete contracten. Inmiddels is het zorglandschap veranderd. Leferink: "De geldstromen lopen nu via de zorgverzekeraars."

Coronaproof

Volgens Leferink zou het pand met zestig kamers uitstekend geschikt gemaakt kunnen worden voor de behandeling van coronapatienten. "Het is makkelijk coronaproof te maken en zou goed als extra eenheid voor een IC kunnen dienen."

In gesprek met de buren

Ook bezint hij zich op plannen voor het oude retraitehuis aan de Retraitehuisweg, "een prachtig pand", aldus Leferink. De kamers voldoen niet aan de eisen van deze tijd maar hebben wel allemaal een eigen natte cel. Hij sluit niet uit dat beide panden los van elkaar worden geëxploiteerd of verkocht.

Leferink zegt dat hij met de buren van de Zwanenhof in gesprek wil gaan om te horen wat er leeft. Ruzie met de buren was een van de redenen waarom de ontwikkeling van het zorghotel stuk liep.

Retentierecht

Bramer b.v. had het retentierecht bij het faillissement. Dat gaf het bedrijf het recht om de onroerende goederen niet af te staan. Het maakte de afwikkeling van het faillissement wel lastiger, stelt curator Kolkman in zijn faillissementsverslag.

Handvol biedingen

Volgens de curator waren er meer dan dertig belangstellenden voor De Zwanenhof en het zorghotel. Maar het aantal serieuze biedingen bleef daarbij achter. In principe was het een optie om het bezinningshuis en het zorghotel apart te verkopen. Maar door het retentierecht van Bramer zou bij verkoop ook de opbrengst van het bezinningscentrum en van de landerijen naar Bramer gaan.

De lange weg naar kortlopende zorg

De Zwanenhof b.v. was van Joke Mijdam en haar zakenpartner P. Jägers. In 2015 kocht De Zwanenhof het retraitehuis van de Redemptoristen en verkreeg het huis haar huidige activiteiten. De plannen voor de ontwikkeling van een zorghotel met zestig kamers ontstonden al in 2014. Het was de bedoeling om kortlopende verzorging te bieden aan mensen tijdens revalidatie of na een medische ingreep. De opening was gepland in 2018.



Omwonenden tekenden echter succesvol bezwaar aan tegen de bouwvergunning die nog niet definitief was. Dit leidde tot ernstige vertraging doordat de bouw enkele malen stilgelegd moest worden. In augustus 2018 riep de aannemer het retentierecht in en plaatste hekken om de bouwplaats. Inmiddels staan er ook hekken rond het oude retraitehuis.

Joke Mijdam bleef vertrouwen in de aangezochte investeerder, die echter zijn toezeggingen niet nakwam. De bouw van het zorghotel bleef stil liggen. Doordat ook een aangekochte boerderij niet kon worden afgenomen wegens het ontbreken van voldoende financiën, is door de verkopers het faillissement van De Zwanenhof aangevraagd. Dat werd op 30 oktober 2019 definitief.