100-jarige Hein uit Schalkhaar krijgt honderden felicitatiekaarten uit de hele wereld

Geen grootschalig feest en slechts een select gezelschap verjaardagsgasten, maar wel ruim tweehonderd felicitatiekaarten van over de hele wereld voor Hein Haverkamp uit Schalkhaar. Hij is vandaag 100 jaar geworden.

Kaarten uit de Verenigde Staten, Zweden, Zuid-Afrika en Turkije. Hein Haverkamp glundert van oor tot oor. Een taart van de verslaggever is leuk, maar meer dan tweehonderd felicitatiekaarten van over de hele wereld is 'overweldigend'.

Fantastisch

Schoondochter Annette deed op Facebook een oproep om Hein een kaartje te sturen. En dat gebeurde dus op grote schaal. Kleindochters Rianne en Kyra vinden het fantastisch. "Kijk hem zitten, zo oud en nog zo kwiek. Hard werken is het geheim. Altijd hard werken."

Dat opa Hein dit jubileum mag meemaken, wordt in deze tijd als zeer bijzonder ervaren. "Overal overlijden oudere mensen. Ik denk dat het goed is dat hij hier zit in het buitengebied van Schalkhaar en niet in een verzorgingshuis", zegt Rianne. "Fijn dat we hier nu samen met hem kunnen zijn."

1920

Een klein deel van de familie is op de koffie, op gepaste afstand in de woonkamer. Gebak in overvloed. En ook enorm veel felicitatiekaarten dus. Zoon Frans: "Het is toch heel bijzonder als je in 1920 geboren bent en je hebt de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, vervolgens de Koude Oorlog en dan nu ook nog de coronacrisis. Het is geweldig dat mijn vader 100 is geworden. En dan al die felicitatiekaarten hier op tafel, prachtig."