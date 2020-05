Wereldreizigers De Zouterik uit quarantaine en maken de grote oversteek: 'Goodgoan!'

De wereldreizigers van zeilschip De Zouterik lagen vanwege corona twee maanden in quarantaine voor de kust van Panama, maar ze kiezen nu weer het ruime sop. De afgelopen dagen is alles klaargemaakt voor de grote oversteek: de vierduizend mijl lange trip naar Frans Polynesië.

Aanvankelijk leek ze alle corona-ellende bespaard te blijven, maar ruim twee maanden geleden sloeg het noodlot alsnog toe. Mariska Woertman, van oorsprong afkomstig uit Hellendoorn, echtgenoot Tjaart en hun kinderen Linde (13) en Berber (4), strandden door allerlei coronamaatregelen voor de kust van Panama.

Scenario's

De afgelopen maanden hadden ze alle tijd om de diverse scenario's uitgebreid door te nemen. En nu hebben ze de knoop doorgehakt: een dezer dagen wordt het anker gelicht en zetten ze koers richting Frans Polynesië. "Het wordt daar steeds beter. Waar we voor het eerst voet aan wal willen zetten, hebben ze geen corona. De maatregelen in dat gebied worden wat verlicht", vertelt Mariska.

Thuisfront

Tegelijk weten ze dat het thuisfront het goed maakt. "In Nederland is iedereen gezond. Dat maakt dat we met een gerust hart kunnen vertrekken."



Daar komt bij dat de omstandigheden waaronder ze nu verkeren steeds hachelijker worden. "De situatie in Panama wordt alleen maar nijpender. Dertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens en dat wordt alleen maar erger. Er is geen werk meer en de coronaregels zijn nog steeds heel erg streng. Er zijn onlusten en demonstraties."

Hamsteren

De afgelopen dagen zijn 'De Zouteriken' vooral druk geweest met het inslaan van boodschappen. Wat inhoudt dat met een klein rubberbootje boodschappen vanaf een eiland zijn opgehaald en het schip een uitgebreide laatste technische inspectie heeft ondergaan. "Voor ons is de weg naar het westen de weg naar vrijheid en het avontuur."

Wat nu wacht is de vierduizend mijl lange oversteek van de Grote Oceaan. "Daar zijn we een week of vijf mee bezig. We zijn benieuwd wat voor weersomstandigheden we zullen tegenkomen", zegt Mariska, refererend aan de vele stormen waar het gebied berucht om is.

Goodgoan!

Mariska en haar crew zijn er klaar voor, zo meldt ze. "We hebben er heel veel zin in een nieuwe wereld te ontdekken. Nieuwe avonturen aan te gaan. Over vijf weken hopen we dan te kunnen vertellen hoe onze reis is vergaan. Goodgoan!"