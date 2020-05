Politie Noordoost Twente in 'stealth-modus' op boevenjacht met elektrisch vervoer

Het is stil op de binnenplaats van de politie in Oldenzaal. En dat blijft zo terwijl teamchef Emil Baveld en collega Schiphorst de elektrische politieauto starten en wegrijden. Met een licht zoevend geluid verlaten ze het terrein en gaan de straat op. "Je hoort ons nauwelijks, handig als we op weg zijn naar een inbraak of insluiping."

Extra inzet

De politie Noordoost Twente doet sinds begin mei mee aan een landelijke proef waarbij de voertuigen vier maanden lang extra worden ingezet. "Ze worden niet ter vervanging gebruikt, maar rijden naast het bestaande voertuigenpark." De Twentse agenten testen twee elektrische auto's, een motor en twee speed pedelecs, een e-bike die 45 kilometer per uur kan halen. "Het voordeel van de snelle fietsen is dat ze snel op plekken kunnen komen die met de auto moeilijk bereikbaar zijn, bijvoorbeeld binnensteden. Maar ook de ervaringen in het buitengebied zijn tot dusver goed."

Actieradius

Wat betreft rijgedrag en snelheid wijken de elektrische auto's nauwelijks af van de brandstof voertuigen. De politie hoopt vooral duidelijk te krijgen hoelang een voertuig op een volle accu kan rijden. "Op papier staat 450 kilometer, maar de auto's zijn zwaarder vanwege bepantsering van portieren en communicatieapparatuur. Ook worden politieauto's anders gebruikt dan 'gewone' auto's. En hoe zit het met laden onderweg als de accu bijna leeg is."

Opletten met voetgangers

Motoragent Arjan Schiphorst heeft net een rondje gereden op de elektrische Zero. "Hij rijdt best lekker, is wendbaar en snel. Volgens het boekje kan je tweehonderd kilometer rijden op een volle accu, daarna moet hij een paar uur aan de lader. Vooral in voetgangersgebieden is het extra opletten, de Zero is zo stil, mensen horen je niet meer aankomen."