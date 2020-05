Bijzonder project start woensdag in De Wieden: de aanleg van een vooroever

Watersporters die over de Beulakerwijde naar de Walengracht varen, zal het zeker opvallen. Provincie Overijssel, Interreg en Natuurmonumenten beginnen daar woensdag met de aanleg van een vooroever. Dat is de start van een uniek project waarmee de organisaties drie doelen hebben.

Vanwege dat bijzondere karakter was maanden terug in deze week al een bijeenkomst gepland waarbij de gedeputeerde de werkzaamheden van start zou schieten. Corona haalde die officiële start van de kalender.

"Maar we zijn heel blij dat we gaan beginnen. Dit is een heel belangrijk project voor De Wieden. Mooi dat ik als beheerder de start nog mag meemaken", zegt Bea Claessens van Natuurmonumenten, die in de zomer met pensioen gaat.

Cruciaal

Dat belangrijke zit ook in de link met het graven van tien hectare aan petgaten bij Dwarsgracht. Petgaten, ook wel trekgaten, zijn langgerekte stroken in het landschap waar vroeger veen werd uitgebaggerd. Materiaal dat met het graven van die gaten vrijkomt, zogenoemd kragge, wordt naar de vooroever getransporteerd.

"Graven van nieuwe petgaten is in onze visie cruciaal voor de toekomst van De Wieden. Op die manier verjong je het gebied en breng je weer de cyclus van verlanding op gang die al eeuwenlang voor het unieke landschap zorgt."

Veel te verduren

De combinatie met het verstevigen van de oever is mooi, vindt Claessens. "Door de enorme golfslag van de Beulaker neemt de afkalving toe, zeker in deze hoek die veel te verduren heeft van de wind. Een paar jaar geleden versterkten we ook al het eiland in de Beulaker. Deze nieuwe vooroever kun je daarmee vergelijken."



Een derde facet maakt het project pas echt uniek. De beschikbare gelden zijn onvoldoende voor het graven van alle petgaten die Natuurmonumenten nodig acht. Daarom zoekt de organisatie naar aanvullende middelen.

Uitstoot van CO2

"Zo kwamen we voor dit project uit bij een internationaal onderzoek naar koolstofopslag, het Care Peat-project van Interreg", zegt Claessens. "Interreg is een Europese subsidieregeling en Care Peat is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen uit Engeland, Frankrijk, België en Ierland. In De Wieden onderzoeken ze hoe je bij vrijkomend materiaal uitstoot van CO2 zo veel mogelijk voorkomt."



Dat betekent dat het materiaal zo min mogelijk met zuurstof in aanraking mag komen. Via buisleidingen wordt het naar de vooroever in de Beulakerwijde getransporteerd, zonder dat het boven water komt.

De werkzaamheden bij Dwarsgracht beginnen overigens pas in het najaar. Het dorp is daarover vorig jaar al van op de hoogte gesteld tijdens een informatiebijeenkomst.