Doelman Pasveer gaat nog jaartje door bij Vitesse

Pasveer kwam in de zomer van 2017 over naar Vitesse. Hij was in de afgelopen drie seizoenen in 74 duels actief. Met negen keer de nul en vier assists kan de ervaren doelman terugkijken op een goed seizoen.

"Vitesse is een heel prettige club om voor te spelen", zegt de doelman, die eerder uitkwam voor onder meer FC Twente, Heracles Almelo en Go Ahead Eagles. "De faciliteiten zijn uitstekend en we doen jaarlijks mee om plaatsing voor Europees voetbal. Ik voel mij topfit en voor mijn gevoel kan ik nog jaren mee op dit niveau."

Technisch directeur Johannes Spors reageert eveneens verheugd op de contractverlenging. "We zijn bezig om ons team voor het nieuwe seizoen op te bouwen. Remko heeft zowel op als buiten het veld bewezen belangrijk te zijn voor de club. Remko is één van de beste doelmannen van Nederland. En met al zijn ervaring kan hij het team, en specifiek onze talenten, onder zijn hoede nemen."