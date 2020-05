Horeca is er klaar voor: "We hebben er goed over nagedacht en hebben verantwoordelijkheidsgevoel"

"Ook al snakken de horeca-ondernemers er naar weer open te zijn, ze hebben echt wel verantwoordelijkheidsgevoel. Als we het niet op de goede manier doen, wordt het zo weer teruggedraaid", zegt Michiel Sweere, eigenaar van De Strandhoeve in Baarlo en voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Steenwijkerland.

Vanavond maakt premier Rutte bekend of er coronamaatregelen versoepeld worden. De verwachting is dat in ieder geval wordt besloten dat de horeca weer open mag onder strikte voorwaarden. Op anderhalve meter afstand van elkaar zitten en een maximum aantal bezoekers in de horecagelegenheid zijn enkele voorbeelden van die voorwaarden.

Sweere heeft er vertrouwen in dat Nederland zich aan die maatregelen kan houden. "Ik denk, en daar vertrouw ik ook op, dat we dit met elkaar goed moeten kunnen doen. We houden ons als Nederlanders toch behoorlijk goed aan die intelligente lockdown. Laat we dat ook volhouden met weer open gaan. Daar geloof ik wel in."

De voorwaarden gaan volgens Sweere niet ten koste van de gezelligheid. "Gezelligheid betekent niet met z'n allen op een halve vierkante meter staan. Ik denk dat mensen snakken naar een ander type omgeving, genieten van de zon en dan niet in je eigen achtertuin. Maar mensen moeten zich wel beseffen dat de capaciteit verkleind is."

Eerder dan 1 juni?

De horeca hoopt zelf eerder dan 1 juni open te kunnen. Helemaal omdat 1 juni halverwege het Pinksterweekend is. Maar volgens Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de veiligheidsregio's in Oost-Nederland, heeft de datum te maken met duidelijkheid. "We horen die roep van horeca-ondernemers en sportscholen, maar als je daarin gaat zwabberen, wordt het ontzettend onduidelijk. Daar hebben de ondernemers zelf dan misschien wel het meest last van. Want wij weten dan niet precies waar we op moeten letten."

Sweere beaamt dat onduidelijk niet prettig is, maar wijst ook op verschillen per branche en regio. "Ik denk dat ondernemers, zeker in onze regio, zich ontzettend goed aan het voorbereiden zijn op de voorwaarden. Dat gaat in goed overleg met de gemeente. Dus ik denk wat dat betreft dat het hier haalbaar moet zijn om eerder open te gaan."

Voorbereiding

Horeca-ondernemers in Steenwijkerland zijn al enkele weken met de gemeente en inwoners in overleg. "Daarbij kijken we naar zaken die in de openbare ruimte goed geregeld moeten worden. We hebben natuurlijk Giethoorn in ons gebied, met mooie smalle straatjes en bruggetjes. Daar hebben we gekeken naar eenrichtingsverkeer en een maximaal aantal personen op een paadje. Daar zijn telsystemen voor aangelegd."

Ook over maatregelen in horeca-gelegenheden is overleg geweest. "Het moet voor bezoekers heel duidelijk zijn waar ze mogen zijn. Het wachten is nu op de laatste noodverordening waar precies de regels in staan. Maar ik denk dat we heel goed op weg zijn."

Persconferentie

De persconferentie is vanavond om 19 uur.