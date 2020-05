Benefietgala moet Go Ahead Eagles nieuwe spelers opleveren

Een speciale benefietavond moet Go Ahead Eagles aan nieuwe spelers helpen. De club verzorgt vrijdag Kowet Kijken XXL. De opbrengst gaat naar het spelersfonds van de club. De animo is groot: het 'stadion' is al half vol.

"'Kowet Kijken' is twee weken geleden ontstaan, omdat de wedstrijden niet door konden gaan. Er wordt elke week een wedstrijd uit het verleden integraal uitgezonden. Een uitzending eromheen met interviews en een quiz. Dat is komende vrijdag uitgegroeid, samen met de supporters die van alles organiseren om de club te steunen, tot een benefietavond", vertelt Wouter Rutgers, persvoorlichter van Go Ahead Eagles.



Supporters kunnen voor vijf euro een kaartje kopen in de online ticketmodule. Daar krijg je een uitzending op Deventer TV voor terug. "Het wordt echt een avondje Go Ahead, maar dan keer twee. Met andere woorden Kowet Kijken XXL. Interviews, een grote kennisquiz door Marnix Kolder, een erg grote verloting met ik denk wel meer dan honderd prijzen, een legendarische wedstrijd uit het verleden, diep uit de oude doos. We gaan iets onvergetelijk doen terwijl er niet gevoetbald wordt."

Supportersvereniging verdubbeld

De supportersvereniging van de club verdubbelt het bedrag dat wordt opgehaald. "Tot een maximum van vijftigduizend euro", vertelt Thea Norder, voorzitter van de supportersvereniging.



"We hebben de afgelopen jaren goed gespaard. Daardoor kunnen we de club op deze manier extra ondersteunen in deze tijd."

Kaartverkoop

De kaartverkoop verloopt volgens Rutgers net als bij wedstrijden. De opbrengst staat nu al bijna op een halve ton. "Je ziet dat de dagen voor de wedstrijd de animo toeneemt. We gaan nu hard richting de vijfduizend kaarten. Dat was vooraf het ideale scenario."

Volgens Rutgers nemen sommigen sponsoren massaal hele rijen af. "Ook oud-spelers komen kijken. Joey Suk heeft gisteren bijvoorbeeld een account aangemaakt en twee tickets gekocht."