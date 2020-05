Twee jaar cel geëist tegen verdachte van steekpartij met ontbloot bovenlijf in Zwolle

Tegen een 31-jarige man die ervan verdacht wordt dat hij vorig jaar september met ontbloot bovenlijf een student in Zwolle heeft neergestoken, is vandaag voor de rechtbank in Zwolle twee jaar cel geëist. De student fietste 's nachts op de Burgemeester van Roijensingel toen een man met ontbloot bovenlijf op hem af kwam rennen. De man gilde een strijdkreet en stak de student in zijn rug.

De student werkte als nachtportier in een Zwols hotel en was op weg naar huis. Nadat de man op hem af was gekomen, vluchtte hij weg. Een voorbijganger keek naar zijn rug en zag bloed zitten.



Voormalig schoonvader

Nadat een collega van het slachtoffer de politie inschakelde, ging er meteen een Burgernetmelding uit. Vlak nadat de melding was verzonden, kwam er een telefoontje. Een voormalige schoonvader van de verdachte meldde dat het signalement, met een opvallend rastakapsel, perfect aansloot op dat van de verdachte.

De beller wist ook te melden dat er al lange tijd grote zorgen waren over de geestelijke toestand van zijn voormalige schoonzoon. Veertig minuten later werd de verdachte aangehouden in zijn woning, vlakbij de plek van de aanval. De man had een mes op zak.



Traumatische gebeurtenis

Voor het slachtoffer was het een traumatische gebeurtenis. De wond blijkt in het ziekenhuis mee te vallen, maar de geestelijke gevolgen zijn enorm. Dat bleek uit de slachtofferverklaring van de neergestoken student. "Ik kreeg er steeds meer last van. De herbelevingen waren zo erg dat ik het op het werk niet meer volhield." De student vertelde ook dat het gebeuren hem zijn relatie kostte en dat hij een forse studievertraging opliep. Hij wil ruim vijftienduizend euro schadevergoeding van de verdachte.



De student werd ook als getuige gehoord tijdens de zitting. Onder ede verklaarde hij de verdachte te herkennen als degene die hem aanviel. "Ik herken hem. Ook gezien de staat waarin hij die avond was, met wijd gesperde ogen. Ik heb toen alleen een strijdkreet gehoord en die heb ik hem vandaag nog niet horen uiten." De getuigenis van het slachtoffer werd steeds onderbroken door de verdachte. De schizofrene man ontkende en riep het slachtoffer toe: "Kijk eens goed man".



'Voldoende bewijs'

Voor de officier van justitie is er voldoende bewijs om de verdachte, ondanks zijn luidkeelse ontkenningen, te veroordelen. Het is niet alleen opvallend dat er meteen herkenning van een bekende is en dat de moeder van de man aangaf dat ze zich al grote zorgen maakte dat hij iemand iets aan zou doen. Ook was de geestelijke hulpverlening al bezig om een gedwongen opname voor de schizofrene man te regelen.



De advocaat van de verdachte vond de bewijslast tegen zijn cliënt mager en pleitte voor een vrijspraak. Volgens de advocaat is het opvallend dat het slachtoffer niets zegt over het baardje van de 31-jarige en ook niets verklaarde over de vele tatoeages die de man heeft. Dat de man die tatoeages heeft, liet hij aan het eind van de zitting zien door zijn bovenkleding uit te trekken in de rechtszaal.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.