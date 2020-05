Kerken Nieuwleusen delen vakantietassen uit aan kinderen die het niet breed hebben​

Geloven is een werkwoord. Geloven moet je vooral doen. Dat vinden de diaconieën van de hervormde kerk en de gereformeerde kerk in Nieuwleusen. Kinderen in gezinnen die het niet breed hebben in de gemeente Dalfsen krijgen daarom van de kerken een rugzak vol met speelgoed.

Vorig jaar gebeurde dit voor het eerst en dit jaar geven de diaconieën van beide kerkelijke gemeenten in Nieuwleusen hier een vervolg aan. Naastenliefde in de pure praktijk.





Geen geld voor uitstapjes

Zomervakantie is voor veel kinderen een groot feest: even niet naar school, leuke dingen doen en misschien kamperen op een zonnige bestemming. Maar voor een groeiende groep kinderen zit dat er niet in. Er is niet voldoende geld om allerlei uitstapjes te maken. De kerken in Nieuwleusen trekken zich dat aan. Het is de taak van de kerk om mensen in nood te helpen.



''Vorig jaar vulden we 126 tassen voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de hele gemeente Dalfsen, we denken nu de 150 stuks te halen", zegt Eline Bovenhuis (45), diaken van de gereformeerd kerk in Nieuwleusen.





Samenwerking met Humanitas

Het team dat deze actie coördineert bestaat uit zes personen van beide kerken. De diaconieën werken samen met Humanitas in de gemeente Dalfsen. Via deze organisatie krijgen de kerken de adressen van de kinderen die in aanmerking komen voor de tassen. Humanitas-aanspreekpunt in Dalfsen is Marian Bekedam.

Ouders mogen zelf aangeven of ze belangstelling hebben voor de rugzakken. Door de nieuwe AVG-privacywetgeving kunnen kerken niet zomaar over de adressen beschikken. De toestemming komt van de ouders zelf. Ze kunnen ook nee zeggen tegen de rugzak met vakantieplezier.

Tassen met vakantieplezier

In de tassen zitten spelletjes en ijscobonnen voor het hele gezin ter waarde van tien euro. De bonnen kunnen bij alle cafetaria's in de gemeente Dalfsen ingeleverd worden. Daar zijn afspraken over gemaakt.



Kerkleden worden via de website van beide gemeenten www.kerkpleinnieuwleusen.nl en in de diensten gevraagd geld te doneren voor dit goede doel. Dat doen de gemeenteleden grif.



Ook jongeren van de kerkelijke gemeente helpen mee. Dat gebeurt bewust om ook de jeugd bij te brengen dat er ook in hun omgeving armoede bestaat en dat het een plicht is je naaste te helpen. Het geld dat de kinderen en jongeren hebben gespaard tijdens de catechese, kindernevendienst, kinderkerk of tienernevendienst, wordt ook besteed aan de actie. De diaconieën gaan kijken hoe ze de jongeren kunnen betrekken bij het vullen van de tassen.





Toch actie ondanks corona

Door corona is alles nu anders. Toch gaat de Actie Vakantie Tas wel door, zodat kerken de kinderen in de gemeente Dalfsen voor de zomervakantie toch kunnen verrassen met een tas vol cadeautjes.





"Vorig jaar stonden er kraampjes in de kerk en kregen mensen formulieren mee, waarop dingen stonden die ze konden kopen voor de kinderen. Bij winkels in Nieuwleusen kregen ze tien procent korting. Nu kan dit door corona niet. In overleg met Humanitas hebben we besloten dat wij als diaconie alle tassen zelf gaan vullen. Wij kopen de cadeautjes die passen bij de leeftijd van het kind. De tassen worden aangevuld met ijsjesbonnen voor het hele gezin", zegt Eline. "Dat is veel meer werk, maar we doen het graag."





Opgroeien in armoede

In Nederland groeien volgens het SCP 315.000 kinderen en jongeren tot 21 jaar op in armoede. Een aantal dat hoger ligt dan de meeste Nederlanders denken. Veel mensen denken dat het wel meevalt, terwijl één op de twaalf kinderen en jongeren in Nederland opgroeit in een gezin dat financieel de eindjes nauwelijks aan elkaar kan knopen.