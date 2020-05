Omstreden uitbreiding Veldzicht in Balkbrug alsnog van tafel

De plannen voor de nieuwbouw van een Beschermde Woonvoorziening Veldzicht (BWV) in Balkbrug zijn alsnog van tafel. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat eerder het verzoek deed om capaciteitsuitbreiding te realiseren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang met psychiatrische problematiek, heeft de aanvraag ingetrokken.

Het realiseren van een nieuwe woonvoorziening in Balkbrug heeft geen meerwaarde meer, zo heeft het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan Veldzicht, nu de realisatie van nieuwe bedden lang op zich heeft laten wachten.



Gebleken is dat de lokale GGZ-voorzieningen in de pilotgemeenten waar een Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) is gevestigd, toereikend zijn. Tot nu toe zijn er weinig verwijzingen van patiënten vanuit één van de LVV’s in vijf grote steden naar Veldzicht geweest.



Gemengde gevoelens

CTP Veldzicht heeft gemengde gevoelens over het afblazen van de uitbreiding. “Veldzicht is zeer teleurgesteld over het besluit om de nieuwbouwplannen niet door te zetten. Veel van onze medewerkers hebben samen met verschillende partijen het afgelopen jaar heel hard toegewerkt naar het realiseren van deze specialistische voorziening. We waren ervan overtuigd dat we op goede wijze invulling konden geven aan deze nieuwe taak”, zegt algemeen directeur Rob van der Plank.

Maar er is ook begrip voor het genomen besluit. Van der Plank: “Het afgelopen halfjaar hebben wij een deel van onze kliniek vrij kunnen spelen voor de extra patiënten van de pilotlocaties in de vijf grote gemeenten. Helaas hebben we moeten constateren dat de doorverwijzingen beperkt waren. Als zorgverlener wil je graag de hulp bieden als die nodig is. Maar als blijkt dat de vraag er onvoldoende is, dan rechtvaardigt dat geen nieuwbouw.”

Kritiek

De directeur geeft aan dat de kritiek en bezorgde reacties vanuit het dorp over de plannen hem niet onberoerd hebben gelaten. “Verschillende bewoners in Balkbrug uitten hun zorgen over de plannen. Desondanks bleven zij hierover steeds met ons in gesprek en dachten ze actief mee. Dat deden ze tijdens de informatieavonden in 2019, maar ook daarna in overlegvormen en individuele gesprekken. Ik ben de bewoners van Balkbrug dankbaar voor die opstelling.”

Alle direct betrokken personen en organisaties, die door CTP Veldzicht steeds op de hoogte zijn gehouden van de voortgang van de plannen, zijn vandaag geïnformeerd over het afblazen van de geplande nieuwbouw.