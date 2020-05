Fietssnelweg F35: 'We liepen voorop, maar we zijn links en rechts ingehaald'

Maar dat is niet zo. In 2017 was ongeveer 20 van de in totaal 60 kilometer af, daar is nu wel wat bijgekomen, maar ook volgens wethouder Jurgen van Houdt van Enschede nog niet heel veel: “Natuurlijk wil je altijd sneller, het liefst had ik ook gewild dat de F35 al klaar was. Maar ik heb ook andere uitdagingen en die hebben ze in de andere steden ook."

Volgens Van Houdt moet hij keuzes maken in zijn uitgaven: "Alleen al als je kijkt naar het sociaal domein en je kan elke euro maar één keer uitgeven.” De F35 wordt betaald door de provincie Overijssel, de Regio Twente en de verschillende gemeenten die aan de F35 liggen.

In 2017 pakten we al eens de fiets om te kijken hoe de F35 erbij lag, dat doen we in 2020 nog maar eens een keer:

Ondanks dat er in drie jaar niet echt grote stappen gezet zijn is Melis Jan Gilde van de Fietsersbond niet eens ontevreden: “Hele stukken heten nog geen F35, maar zijn prachtige fietspaden waar je door kan fietsen. Dus er zit echt wel vooruitgang in.” Ondanks dat is Gilde wel verbaasd over de aanpak in Hengelo: “Hier op het Mitchamplein gaan ze de riolering vernieuwen, dan pakken ze als allerlaatste het deel aan waar de F35 moet komen. Dan denk ik met mijn fietshart: pak dat dan als eerste aan.”

Nieuwe streefdatum om de F35 af te hebben is 2023. Volgens Jurgen van Houdt gaat dat lukken: “We kunnen over vier jaar afspreken voor een nieuw interview en dan is de F35 echt klaar.”

De fietssnelweg F35 is een snelle, veilige en non-stop fietsverbinding van 62 kilometer van Nijverdal naar de Duitse grens met zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Samen met de betrokken gemeenten in Twente ontwikkelt provincie Overijssel dit fietspad. Het gezamenlijk doel is het creëren van een hoogwaardige fietsinfrastructuur door Twente, voor u. De aankomende jaren worden er mooie plannen gerealiseerd. De naam fietssnelweg spreekt eigenlijk voor zich: het betreft een fietspad waarover je heel snel van de ene naar de andere plek kan fietsen. Het fietspad heeft voldoende breedte (4 meter), het asfalt is van goede kwaliteit en er zijn zo weinig mogelijk kruisingen. De F35 loopt grofweg parallel aan de autoweg A35. Vandaar de naam F35. Het fietspad loopt door stedelijk gebied waardoor het onvermijdelijk is dat er enkele kruispunten zijn. Daarop heeft de fiets, als het kan, voorrang. Bron: website F35