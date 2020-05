Plein Westermaat speelt belangrijke rol voor detailhandel in Hengelo

Plein Westermaat is een zegen voor de detailhandel in Hengelo. Dat blijkt uit het vijfjaarlijkse koopstromenonderzoek Oost-Nederland, met als laatste ijkpunt 2019. Plein Westermaat kent geen leegstand, trekt de meeste klanten van buiten Hengelo en biedt veel werkgelegenheid.

In cijfers: 76% van de bezoekers van Plein Westermaat komt van buiten Hengelo. 23% is afkomstig uit Enschede en Almelo en 7% uit Duitsland. Plein Westermaat krijgt ook een hoge waardering van de bezoeker: 7,8. Het kent geen leegstand en is belangrijk voor de werkgelegenheid in Hengelo. Het aantal banen in de detailhandel is op Plein Westermaat toegenomen met 34% ten opzichte van 2015.

Contrast

Daarmee is Plein Westermaat een successtory in de positie van de Hengelose detailhandel. En vormt een positief contrast met de ontwikkeling van de detailhandel in Oost-Nederand en de rest van Hengelo, waar het aantal verkooppunten tussen 2015 en 2019 afnam.

Voor niet-dagelijkse artikelen was de daling het sterkst: van 374 verkooppunten in 2015 naar 325 in 2019. Voor dagelijks winkelen was de daling gering van 127 naar 120. Het winkelvloeroppervlak nam niet af, dat bleef stabiel. De leegstand in de detailhandel voor de gehele stad bedraagt 9%. Ten opzichte van 2015 is dat met 1% afgenomen. Maar de Hengelose binnenstad heeft nog altijd te maken met een toename van het aantal lege winkelpanden.

Voor het koopstromenonderzoek vulden ruim 60.000 winkelklanten uit Oost-Nederland en de Duitse grensregio afgelopen najaar een vragenlijst in over hun koopgedrag en waardering voor winkelcentra.

Bestedingen van consumenten

In Hengelo vormen de bestedingen van consumenten van buiten de eigen woonplaats een substantieel onderdeel van de totale omzet. Er wordt in Hengelo 322 miljoen euro omgezet in niet-dagelijkse artikelen als mode, luxe, huis en vrije tijd. 59% van alle bestedingen is afkomstig van inwoners van buiten Hengelo. Hiervan is 6% afkomstig van consumenten uit Duitsland. Verder trekt Hengelo de meeste bezoekers uit Borne, de Hof van Twente, Enschede en Almelo.

De omzet afkomstig van bezoekers van buiten Hengelo wordt in belangrijke mate gerealiseerd door Plein Westermaat. Hengelo scoort qua winkelbranche goed op doe-het-zelf en wonen en vrije tijd dat juist is te vinden op Plein Westermaat, maar minder of zelfs laag op mode en luxe dat vooral in de binnenstad is te vinden.

Tweede plaats op Twentse ranglijst

Het regionaal marktaandeel van Plein Westermaat voert met 16% na centrum Enschede de ranglijst aan in Twente.

De bestedingen aan dagelijkse artikelen worden vooral door de inwoners van Hengelo gedaan: 90%. Hengeloërs doen graag boodschappen in de wijkwinkelcentra. Over het algemeen is de leegstand in wijkwinkelcentra gering en de werkgelegenheid redelijk stabiel. De waardering door de inwoners en bezoekers ligt gemiddeld rond de 7,5.

Coronacrisis

Maar 7% van de Hengeloërs gaat voor dagelijkse artikelen naar omliggende gemeenten en maar 2% koopt deze artikelen online. Dat zijn wel cijfers van voor de coronacrisis. Want tijdens de crisis nam het online bestellen zeer snel toe. Of dit van tijdelijke aard is, of een trend wordt in de toekomst, zal de tijd uitwijzen.

De coronacrisis heeft een sterke negatieve invloed op het straatbeeld in de Hengelose binnenstad en zorgt bij een deel van de detailhandel voor een fors omzetverlies.

Binnenstad Hengelo steunt op eigen inwoners

Belangrijkste doelgroep voor de Hengelose binnenstad is de eigen inwoner. Uit het onderzoek blijkt dat van alle bestedingen aan dagelijkse artikelen in het centrum 69% afkomstig is van de eigen inwoners. Bij de niet-dagelijkse artikelen is dit 64%. Bezoekers van buiten Hengelo besteden vooral in mode en luxeartikelen. Van die 31% bezoekers bedraagt het aandeel uit Borne 7%, Hof van Twente 6% en Enschede 4%.



In 2017 is het Actieplan voor een Vitale Binnenstad opgesteld. Een herinrichting van de openbare ruimte, meer groen in de binnenstad, klantvriendelijk parkeren en een compacter winkelcentrum om te winkelen moet leiden tot een levendige en sfeervolle binnenstad, met als doel de winkelleegstand te verminderen en het aantal bezoekers te laten stijgen. Begin dit jaar bleek uit de binnenstadspeiling van de gemeente dat de waardering voor de Hengelose binnenstad stijgt.