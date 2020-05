We mogen weer zwemmen in de openluchtbaden! Maar wel met regels..

Je zwempak en zwembroek thuis vast aan doen, handdoek mee en via de vaste looproute het zwembad in, banen trekken en na afloop thuis douchen. In Nieuwleusen zijn de eerste zwemmers in openluchtbad De Meule vanochtend het water in gedoken, het mag weer!

Het is wel even wennen, voor iedereen. Want er zijn ontzettend veel regels waar zwemmers en zwembadpersoneel zich aan moeten houden. Met name het afstand houden in het bad van andere zwemmers.

Monique Bergsma werkt al tientallen jaren in het zwembad, maar dit is toch wel een hele bijzondere situatie. "Je komt er niet zomaar meer in. Er zijn echt wel wat voorschriften waar je je aan moet houden. Maar we mogen zwemmen. En ik denk dat de meeste mensen in Nieuwleusen daar al heel erg blij mee zijn. Het is een genot om het geklots van het water over de rand weer te horen."

Scheiding leeftijden

Er is een strikte scheiding tussen de zwemmers. In het wedstrijdbad mogen alleen kinderen van 13 jaar en ouder en volwassenen. Daar geldt bovendien een maximum aantal zwemmers: veertien tijdens het banenzwemmen en dertig voor het recreatiezwemmen. Het kleinere recreatiebad is voor de kinderen jonger dan 13 jaar en niet voor de ouders.

Hoe het in de praktijk gaat lopen is nog even aftasten, maar over het algemeen kunnen de maatregelen rekenen op het begrip van de zwemmers. "We moeten het er maar gewoon mee doen", zegt een van hen. "Het is heerlijk om in ieder geval weer te mogen zwemmen."

Zwemlessen

Zwemlessen die normaal gesproken worden gegeven gaan dit zomerseizoen niet door en dat is jammer. De zwemmers hopen, net als het zwembadpersoneel, dat de regels versoepeld gaan worden. "Het wordt een warme zomer, tenminste als we de afgaan op voorgaande jaren, dus dan is verkoeling, mits veilig, wel heel prettig."