Politie deelt beelden van mogelijke betrokkenen bij aanslag op Enschedese advocaat

De politie zoekt twee mannen die mogelijk betrokken zijn bij het neerschieten van de Enschedese advocaat Philippe Schol. De mannen kwamen in het onderzoek naar voren, maar zijn nog geen verdachten. Justitie maakte ook bekend een bedrag van 17.500 euro uit te loven voor de gouden tip in de zaak.

De politie zoekt de mannen in de volgende video:

Het slachtoffer werkt als curator bij het faillissement van Olympic Gym in Losser. Inmiddels zit in het pand een nieuwe sportschool, met een nieuwe eigenaar, onder de naam De Sport Fabrik.

Mannen in de video

De twee mannen op de video gingen in januari vorig jaar bij de nieuwe sportschool langs. De politie wil graag met ze in contact komen. Het is niet bekend of zij iets met de beschieting te maken hebben.

Schol heeft een kantoor in Enschede, maar woont in de Duitse grensplaats Gronau. Terwijl hij in de buurt van zijn huis zijn Dobermann uitliet, werd hij vanuit een zilvergrijze Volkswagen Polo onder vuur genomen. Het slachtoffer raakte daarbij levensbedreigend gewond, maar overleefde de aanslag.



In een eerdere aflevering van Opsporing Verzocht werden beelden van deze auto getoond, maar tot op heden leidde dat niet tot een aanhouding. Het rechercheteam stuitte gaandeweg het onderzoek op twee mannen, waarvan men nu wil weten wie dat zijn.

Fraude-expert

Advocaat Philippe Schol treedt met name op als curator en houdt zich vooral bezig met gecompliceerde faillissementen, waarbij regelmatig fraude in het spel is. In die hoedanigheid had Schol eerder al te maken gehad met dreigementen. Nadat de Orde van Advocaten hiervan melding had gemaakt bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, werd de curator beveiligd.

Speculaties

Meteen na de liquidatiepoging werd volop gespeculeerd over de vraag of het misdrijf verband houdt met zijn werk. Zo viel onder meer de naam van een sportschool, maar van dat vermeende verband is later niets meer gebleken.

Eerder deelde de politie beelden van de mogelijke vluchtauto:

Tot op heden is er echter nog altijd geen aanhouding verricht. Eerder al liet Schol tegenover RTV Oost weten dat hij zich niet alles van de aanslag kan herinneren omdat hij op een gegeven moment buiten bewustzijn raakte.

Schol heeft zijn werkzaamheden al vrij snel na de aanslag weer opgepakt. Uitgerekend een van de eerste dingen die hij deed was een faillissementsverslag indienen rond de sportschool, die eerder op negatieve wijze in het nieuws was gekomen en vervolgens met de liquidatiepoging in verband werd gebracht.