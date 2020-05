Twenterand mikt op overdekt zwembad op sportpark Het Midden in Vriezenveen

Als de gemeenteraad in juni instemt met dit voorstel, dan kan volgens wethouder Mark Paters de aanbesteding voor de bouw al dit najaar beginnen: "In januari heb ik de gemeenteraad toegezegd voor de zomervakantie met een concreet voorstel voor de realisatie van een zwembad te komen. Dat voorstel ligt er nu. Het zwembad zal bestaan uit een zes-baans 25 meter sportbad, een speciaal bad voor zwemlessen en verenigingsactiviteiten en een peuterbad. En dat allemaal, en dat vind ik erg belangrijk om te noemen, zonder dat het onze begroting structureel verzwaart."

Dat laatste betekent dat de inwoners van Twenterand niet extra hoeven te betalen om dit zwembad mogelijk te maken. "Dit college vindt het heel belangrijk om de voorzieningen in Twenterand in stand te houden. Een nieuw zwembad is zo’n voorziening", aldus Paters.

Ambitie

Eerder bleek dat een multifunctionele sportaccommodatie niet haalbaar is. Dit blijft wel de ambitie van het college. Paters daarover: "Dat willen we nog steeds heel erg graag, maar we willen ook verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld en daarin realistische keuzes maken, zeker in deze tijd. Dit nieuwe zwembad zien we als een eerste bouwsteen van een sportaccommodatie waarin zwembad en sporthallen zijn geïntegreerd.”



Duurzaam

Een ander belangrijk aspect in het nieuwe zwembad is duurzaamheid. In lijn met het coalitieakkoord van de gemeente Twenterand om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, is bij het nieuwe zwembad 'nul op de meter' het uitgangspunt. Het zwembad zal geen gasaansluiting krijgen en de benodigde energie wordt duurzaam opgewekt. Dat gebeurt vooral op de locatie van het zwembad door gebruik te maken van oppervlaktewater en zonnepanelen.