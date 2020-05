Oldenzaal heeft tekort van bijna drie miljoen euro over 2019

De gemeente Oldenzaal heeft een tekort van bijna drie miljoen euro over het jaar 2019. Volgens financieel wethouder Evelien Zinkweg is het geen verrassing, maar is het wel zorgwekkend.

De middelen die Oldenzaal van het Rijk krijgt voor de uitvoering van de taken in het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo en Participatiewet) zijn volgens de wethouder volstrekt ontoereikend. "Dat baart wel zorgen. En dan komt de coronacrisis er ook nog eens bij. Dat maakt het allemaal niet makkelijker."

Tegen een stootje kunnen

Volgens Zinkweg heeft de gemeente Oldenzaal de afgelopen jaren dermate goed op de centen gelet dat het nu wel tegen een stootje kan. "We zien wel donkere wolken als we in de toekomst kijken", is haar sombere constatering.

Ondanks dat wordt er ook positief teruggekeken op het voorbije jaar. "Zo hebben we bijvoorbeeld de Thorbeckestraat aangepakt, de herinrichting van winkelcentrum De Thij is bijna klaar. Om de gevolgen van de klimaatverandering het hoofd te bieden is een aantal riolen in de stad gerenoveerd, zijn er blauwe aders en een regenwaterberging aangelegd."

'Bepaalde norm'

"We leggen ons een bepaalde norm op", zegt Zinkweg. "Als we door de ondergrens zakken, moeten we een plan maken om er weer bovenop te komen. Nogmaals, het was geen verrassing, dat tekort, maar makkelijk gaat het niet worden."