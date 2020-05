In het bescheiden theater is normaal gesproken plek voor driehonderd gasten. Nu, vanwege de anderhalvemeterregel, zijn er nog zo'n 65 stoelen over. Het wordt er niet gezelliger op, verwacht Burgman.

Andere sfeer

"Je hebt vast wel eens in een zaal gezeten met weinig mensen", zegt de directrice. "Je krijgt dan een heel andere sfeer, dat voel je van elkaar. En dan zit je tenminste nog bij elkaar."

Nu zit er tussen iedere bezoeker een ruimte van twee stoelen. Dat geldt óók voor mensen die in hetzelfde huis wonen, waardoor iedereen verspreid in het theater zit.

Dit theater in Raalte is coronaproof, maar hoe leuk is een bezoekje nu nog? (Foto: RTV Oost)

Financieel kan het niet uit op deze manier, zegt Burgman resoluut. "Per 1 juni mogen we dertig bezoekers ontvangen, dat kan niet uit. Maar ook als we vanaf 1 juli alle 65 stoelen mogen gebruiken, is het niet haalbaar. Er moet geld bij."

'Risicoloos leven bestaat niet'

Ook organisatorisch wordt het moeilijk. "Hoe moet het met kaartcontrole, toiletbezoek of het horeca-gedeelte?" vraagt ze zich hardop af. "Voor nu zijn de maatregelen tegen corona verstandig. Maar op termijn moeten we eraan wennen dat een risicoloos leven niet bestaat."

De reactie van Burgman doet denken aan die van Berto Mulder, bestuurslid bij de Overijsselse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Ook hij mag vanaf 1 juni zijn café weer opengooien. En ook hij kan het financieel niet rondbreien onder de huidige voorwaarden, zo zei hij gisteren tegen RTV Oost.