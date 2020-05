Versoepeling definitief: terrassen open op 1 juni, sprankje hoop voor sportscholen

Er komt opnieuw een versoepeling van de maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Vanaf 1 juni mag de horeca weer open en basisscholen mogen een week later weer voluit draaien. Voor sportscholen is er een sprankje hoop dat ze toch eerder dan 1 september weer aan de slag kunnen. Dat maakte premier Mark Rutte vanavond bekend op de persconferentie.

Het aantal ziekenhuisopnames en coronapatiënten op intensive cares is laatste weken snel gedaald. Het advies van het Outbreak Management Team (OMT) aan het Kabinet biedt ruimte voor een nieuwe versoepeling.

Onderwijs

Sinds vorige week is het onderwijs deels hervat en vanaf 8 juni gaan de scholen verder open. Basisschoolleerlingen mogen dan weer volledig naar school, in plaats van helft van de tijd, zoals nu het geval is.

Middelbare scholen mogen vanaf 2 juni, de dag na het Pinksterweekend, weer deels open. Zij moeten wel anderhalve meter afstand van elkaar en de docenten houden. Rutte: "Dat houdt in de praktijk in dat niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn."

Leerlingen moeten zoveel mogelijk lopend of met de fiets komen. Voor kinderen die verder weg wonen, wordt door de scholen speciaal vervoer geregeld. Dit moet voorkomen dat het in het openbaar vervoer te druk wordt.

Vanaf 15 juni worden er weer praktijkexamens en praktijkonderwijs aangeboden op mbo, hbo en universitair onderwijs.

Horeca

De horeca is sinds 15 maart gesloten, maar op 1 juni (om 12.00 uur) mogen de deuren weer open, onder voorwaarde van de anderhalve meter afstand. Dat is later dan de horeca-ondernemers wilden, zij hoopten het Pinksterweekend volledig mee te mogen pikken.

Op terrassen mag er worden bediend, maar een restaurantbezoek binnen kan alleen op reservering. Binnen zijn maximaal dertig personen tegelijk toegestaan, exclusief personeel. Met gasten vindt vooraf een checkgesprek plaats. Voor mensen uit hetzelfde huishouden geldt een uitzondering op de anderhalvemeterregel.

Bioscopen, theaters en musea mogen ook op 1 juni weer open. Feestcafés en discotheken blijven wel gesloten. Rutte: "Daar is het risico op besmetting te groot."

Sport

Voor sportscholen geldt vooralsnog dat ze moeten wachten tot 1 september, maar mogelijk wordt die datum naar voren gehaald. Minister Van Rijn voor Medische Zorg en Sport heeft het OMT gevraagd om een advies of sportscholen toch eerder open kunnen. Dat advies wordt komende week verwacht.

Openbaar vervoer

In het openbaar vervoer gaat vanaf 1 juni de normale dienstregeling weer van start. Op sommige trajecten worden langere treinen ingezet. Het gebruik van mondkapjes wordt verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder. Deze mogen niet bedoeld zijn voor de zorg, want daar zou dan weer schaarste kunnen ontstaan.

De OV-sector heeft een protocol opgesteld over het reizen met het openbaar vervoer in coronatijd. Daarin staat onder meer dat slechts een beperkt aantal reizigers tegelijkertijd van een trein, bus, tram of metro gebruik kan maken. Dit houdt in dat zo'n 40 procent van de plaatsen bezet mag zijn.

De oproep vanuit de overheid blijft om zoveel mogelijk thuis te blijven en drukte te mijden. Daarom geldt: reis alleen als dat echt nodig is.



Verpleeghuizen

Er komt meer ruimte voor bezoek in verpleeghuizen. De afgelopen weken vond al een proef plaats in 25 verpleeghuizen in Nederland, waaronder verpleeghuis Marsch Kruserbrink in Hardenberg.

Vanaf 25 mei kunnen meer locaties die aan de voorwaarden voldoen, weer bezoek toelaten. Dat houdt in: één vaste bezoeker per bewoner en alleen als in dat verpleeghuis geen coronabesmetting is. Het streven is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

Voor ouderen die thuis wonen en geen klachten hebben, wordt bezoek per 25 mei weer mogelijk. Minister Hugo de Jonge: "Een terugkeer naar meer nabijheid. In al die situaties in de zorg waar afstand zo ontzettend onnatuurlijk voelde."

Stappenplan

Onlangs presenteerde het Kabinet al een stappenplan om de coronamaatregelen steeds verder te versoepelen. Als de verspreiding van het virus het toelaat, mag er elke maand een beetje meer. Zo is het de bedoeling dat vakantieparken op 1 juli weer open mogen. Het maximumaantal mensen dat in groepen bij elkaar mag komen wordt stapsgewijs verhoogd tot 30 personen op 1 juni en 100 op 1 juli.

Als het aantal besmettingen het toelaat, mogen sauna’s, seksclubs en sportverenigingen op 1 september de deuren weer openen. Bij elke versoepeling wordt een week van tevoren bepaald of ze daadwerkelijk doorgevoerd kunnen worden.

Testen

Het Kabinet streeft er nog steeds naar om vanaf 1 juni iedereen met klachten de mogelijkheid te geven om zich te laten testen op corona. Bij een positieve test volgt een contactonderzoek.

"De ruimte die er nu is, hebben we met elkaar verdiend, door de regels met elkaar na te leven", sprak premier Mark Rutte. "Nu is het cruciaal dat iedereen snapt dat we ons daar aan moeten blijven houden. We moeten waakzaam blijven", waarop de premier de inmiddels algeheel bekende coronaregels nog eens herhaalde.

Jongeren

Rutte richtte zich in het bijzonder tot de jongeren in Nederland. Hij benadrukte dat het voor hen geen makkelijke periode is geweest, maar dat ze zich over het algemeen goed aan de regels hebben gehouden. "Daarvoor wil ik jullie een groot compliment geven. Het is mede aan jullie te danken dat er minder mensen in het ziekenhuis liggen en dat er langzaam maar zeker weer meer kan."

De minister-president riep de jeugd op om mee te denken over de komende periode. "Jullie ideeën en creativiteit zijn nodig. Natuurlijk houden we ons aan de richtlijnen, maar daarbinnen moeten we met elkaar naar de beste oplossingen zoeken."