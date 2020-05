De Loswal in Wijhe krijgt drijvend restaurantje in oude woonboot

Havenmeester Jaap Doorgeest en ondernemer Jan Grootenhuis zien het helemaal zitten: vanaf één juli runnen zij aan de Loswal in Wijhe een drijvend restaurant met terras. Vanmiddag arriveerde de woonboot die ze daarvoor gaan gebruiken in de haven, na een lange tocht uit Amsterdam.

Met hulp van twee sleepbootjes is de oude woonboot vanuit Amsterdam naar Wijhe gebracht. Door de stevige wind en stroming duurde de tocht wat langer dan verwacht, maar vanmiddag arriveerde het transport na drie dagen veilig in de haven bij de Loswal in Wijhe.

"Geen bouwval"

De woonboot heeft acht jaar onbewoond ergens in Amsterdam gelegen en ziet er niet al te best uit. Maar een bouwval is het niet, verzekert beheerder Jaap Doorgeest: "Als we met een goeie kwast rond zijn geweest knapt het gelijk op. En met een mooie bar en nieuwe keuken wordt het iets waar ik trots op ben."

Ook eigenaar Jan Grootenhuis denkt dat de boot snel klaar zal zijn om gasten te ontvangen: "Per één juli worden de regels weer soepeler, dan zijn we hopelijk al een heel eind en willen we toch in elk geval op het terras de gasten bedienen. En ondertussen bouwen we verder."

Niet eerste poging

Het drijvende restaurantje is niet de eerste horecagelegenheid die zich vestigt bij de haven in Wijhe. Eerder stond er een tijdje een foodtruck. Die werd opgevolgd door een klein horecabootje, de Salamander, ook van Grootenhuis. Maar die boot was te klein om rendabel te kunnen draaien.

Toch is Grootenhuis ervan overtuigd dat het nu wel lukt: "Dit is zo'n fantastisch mooie plek, ik heb hier altijd in geloofd. Het is nog nooit rendabel geweest maar ik hou nog steeds moed en we gaan ervoor".