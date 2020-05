Bewoners Ommerschans opgelucht nu nieuwbouw Veldzicht niet doorgaat

Zij en haar man Johan wonen met hun drie kinderen in het Thomashuis. In de monumentale kerk, met uitzicht op de hekken van Veldzicht, bieden ze onderdak aan mensen met een verstandelijke beperking.

Fel tegen komst nieuwe groep

Niet alleen Rinkje en haar man, maar vrijwel alle omwonenden van Veldzicht waren fel tegen de komst van de extra groep vreemdelingen met psychiatrische problemen. De bewoners hebben momenteel af en toe overlast van de huidige groep patiënten en zagen de bui al hangen. "Nog meer patiënten met antisociaal gedrag werd voor ons echt te veel", zei Rinkje in een eerder gesprek met RTV Oost.

Vandaag werd bekend dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid de plannen voor de nieuwbouw intrekt. Het realiseren van een nieuwe woonvoorziening in Balkbrug heeft geen meerwaarde meer, zo heeft het Directoraat-Generaal Migratie van het ministerie van Justitie en Veiligheid laten weten aan Veldzicht, nu de realisatie van nieuwe bedden lang op zich heeft laten wachten.

Snel geïnformeerd

De bewoners van de Ommerschans werden door de directie van Veldzicht snel op de hoogte gebracht. "We ontvingen een e-mail. Dat betekent ook dat de directie naar ons heeft geluisterd, we wilden namelijk geïnformeerd worden", aldus Rinkje. "Het is een pak van ons hart", vult ze aan.

"We hebben geruime tijd in onzekerheid geleefd en er was steeds veel onduidelijkheid over wat er werkelijk zou gaan gebeuren. Dit is voor vrijwel iedereen in Balkbrug een goed bericht", vult Johan aan.

De laatste jaren hebben de omwonenden de communicatie met Veldzicht als onvoldoende ervaren. "Het verliep allemaal stroef en vanuit het dorp hebben we laten weten dat we hier ontevreden over waren. Gelukkig heeft Veldzicht dit positief opgepakt en is de communicatie verbeterd", vertelt Rinkje. "De communicatie wat tot het nulpunt gedaald, maar door de vele gesprekken die hebben plaatsgevonden is er nu weer vertrouwen."

"De bezorgde reacties van de bewoners in Balkbrug heeft ons niet onberoerd gelaten", zegt algemeen directeur Rob van der Plank in zijn bericht aan de bewoners.

Hechte gemeenschap

Rinkje hoopt dat de verstandhouding tussen de kliniek en de bewoners goed blijft. Rinkje: "Als er ooit weer nieuwe plannen zijn, hopen we dat de directie direct met ons in gesprek gaat. We zijn in Balkbrug een hechte gemeenschap, we horen bij elkaar en daarom is het belangrijk om met elkaar te blijven praten."