Digitaal dashboard maakt drukte in Overijssel zichtbaar

Marketing Oost heeft een digitaal dashboard ontwikkeld waarop drukte op populaire toeristische trekpleisters in Overijssel in beeld gebracht wordt. Op die manier kunnen gemeenten en ondernemers bij het ontstaan van knelpunten tijdig maatregelen nemen om grote bezoekersstromen in goede banen te leiden en de veiligheid in de nieuwe anderhalvemeter-economie te waarborgen.

Ook biedt de digitale monitor kansen om tijdig in te spelen op trends en ontwikkelingen in de toeristische sector. "We hebben het systeem ontwikkeld om de toeristische ruimte in Overijssel beter te benutten. Met behulp van het dashboard kunnen we op drukke dagen op zoek naar alternatieven om de vele bezoekers optimaal van Overijssel te laten genieten", zegt Wendy Weijdema van Marketing Oost.

Drukke plekken kleuren rood

Volgens Weijdema is de toepassing van het dashboard nieuw in de Nederlandse toeristensector. "Het instrument geeft inzicht in de geografische spreiding van recreatie en toerisme in Overijssel. We voegen informatie over de capaciteit van accommodaties en bijvoorbeeld natuurgebieden en fiets- en wandelroutes in de buurt samen."





Afgezien van de drukte geeft het dashboard ook inzicht in het aantal boekingen en annuleringen bij campings en vakantieparken, de omzet van de sector en macro-economische indicatoren als consumentenvertrouwen en producentenvertrouwen.

Drukke plekken kleuren in het systeem rood. Dat zijn recreatieplekken waar doorgaans veel toeristen verblijven. De informatie over de drukke plekken is nu nog grotendeels gebaseerd op kennis uit het verleden, maar Marketing Oost wil dat gemeenten en ondernemers de komende tijd meedenken.





Betere spreiding

Hoewel het dashboard de komende tijd vooral gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat het op populaire plekken niet te druk wordt in verband met de maatregelen rond corona, wil Marketing Oost tegelijkertijd inzetten om de focus te verleggen naar mooie rustige, minder bekende gebieden in Overijssel.



"Dat kunnen we doen door die plekken online meer aandacht te geven en de bekende drukke plekken wat minder te promoten", zegt Weijdema. "Op die manier kunnen we de vele bezoekers de komende jaren beter spreiden over de provincie en meer laten genieten van al het moois dat Overijssel te bieden heeft."