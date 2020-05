Busbrug in Zwolle vertoont binnen anderhalf jaar al scheurtjes

De Schuttebusbrug over het treinstation in Zwolle werd in februari 2019 feestelijk geopend, maar vertoont al de eerste scheurtjes. Aannemer BAM gaat de schade herstellen, wat ongeveer zestien weken zal duren.

Het gaat om kleine scheurtjes in het beton, vlakbij de leuning. Deze kwamen bij de oplevering van de brug al aan het licht. Door temperatuurverschillen zet de constructie uit en krimpt deze weer. Omdat de scheurtjes kunnen leiden tot grotere schade, is nu besloten om in te grijpen.

Tijdens de werkzaamheden blijft de brug open voor alle bussen. Om het werk uit te kunnen voeren, wordt telkens een deel van de rijstrook op de brug afgezet. Voor stads- en streekbussen blijft de brug toegankelijk. Verkeersregelaars regelen het busverkeer. Omdat dit onder de bouwgarantie valt, is het herstelwerk voor rekening van BAM.

De Schuttebusbrug is speciaal voor stads- en streekbussen. De brug verbindt het busstation aan de zuidkant van het spoor met de noordkant van Zwolle. Dagelijks rijden zo'n 1.200 bussen over de brug.

'Thüringer staatspreis'



Opvallend is dat de Schuttebusbrug in september 2019 nog in de prijzen viel. De gemeente Zwolle, BAM, ProRail en het Duitse ingenieursbureau Setzpfandt wonnen er de 'Thüringer staatspreis' mee. Dat is een prijs voor ingenieurs en architecten die een belangrijke inbreng hebben gehad bij ingewikkelde bouwprojecten. Deze prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt.

De brug in Zwolle dankte de prijs aan het Duitse ingenieursbureau, dat een belangrijk deel van de berekeningen maakte voor de hoofdconstructie. Door dit Duitse tintje werd de brug geselecteerd voor de wedstrijd, die wordt georganiseerd door de deelstaat Thüringen.