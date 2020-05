Normaal klaar voor online concert: 'Is toch prachtig?'

De Achterhoekse rockgroep Normaal is er klaar voor. Morgen geeft de band een thuisconcert met de titel 'W-j doet 't samen'. Het akoestische concert is donderdagmiddag op TV Oost te zien vanaf drie uur.

Normaal zou op Hemelvaartsdag een groot concert geven in Lochem, maar dat is vanwege de coronamaatregelen afgelast. Om de pijn iets te verlichten trakteren de bandleden alle ‘anhangers’ op een flinke portie rocknummers op televisie en online. Zanger en gitarist Ferdi Joly heeft er zin in. "Dat is toch prachtig? We hebben in ieder geval een middel om iets te doen."

Onlangs ging een optreden op Facebook van Normaal al viraal. Vanuit een schuurtje bij zijn woonboerderij in Hummelo bracht de band toen de nummers ‘Wi-j doet ’t samen’ en ‘Høken’ ten gehore. Op Hemelvaartsdag doen ze er nu nog een schepje bovenop.

Populariteit

De populariteit van Normaal is, 46 jaar na de oprichting, dus nog altijd immens. Joly: "Ik weet dat dat zo is, maar het overvalt me iedereen keer toch nog. Als ik achteraf de cijfers hoor, hoeveel mensen gekeken en geluisterd hebben, dan denk ik 'jeminee zeg'."

Volgens Joly is er een soort cult ontstaan rond de band. "Ik denk dat heel veel mensen zich thuis voelen bij Normaal, bij de sfeer. Die is heel familiair. Het is een soort dorp geworden dat mee verhuist met de optredens."

Ook online

Het concert is morgen tegelijkertijd ook online te volgen op deze website, de Facebookpagina en op het YouTubekanaal van RTV Oost. Een samenvatting is 's avonds te zien om 18.10 uur en daarna om het uur op TV Oost.