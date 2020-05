Rendo keert miljoenen uit aan aandeelhouders

Rendo heeft over 2019 een winst gemaakt van 9,5 miljoen euro, bijna 2 miljoen meer dan begroot. Dat heeft te maken met een 'bijzondere bate' in verband met de afwikkeling van de 'Rendo-fraude' van jaren geleden. Eind 2012 werden toenmalige directeuren van Rendo aangehouden vanwege een grootscheepse miljoenenfraude met de bouw van een energiecentrale in Steenwijk.

Nog 20 miljoen te incasseren

Huidig directeur Eddy Veenstra zegt niet precies te kunnen zeggen waar de 'bijzonder bate' uit bestaat en van wie die afkomstig is. Wel laat hij weten dat Rendo in een civiele procedure verwikkeld is om zo'n 20 miljoen euro te incasseren van de toenmalige directie. Die voormalige directeuren hebben intussen al straffen gekregen van vier en tweeënhalf jaar cel voor de fraude.



Rendo is volop betrokken bij de energietransitie in Zuid-Drenthe en Noord-Overijssel. Speerpunten voor de regionale netbeheerder zijn groen gas en een nieuw elektriciteitsstation in Hoogeveen. Rendo wil in 2030 nog slechts duurzaam gas distribueren.

Aandeelhouders verdelen dividend

Aandeelhouders van Rendo zijn negen gemeenten, waaronder Steenwijkerland (19,98%), Zwartewaterland (1,82%), Staphorst (4,34%) en Hardenberg (5,75%). De rest van de aandelen is in bezit van Drentse gemeenten.