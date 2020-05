Auto's en zwemmers komende dagen niet welkom in recreatiegebied De Zwarte Dennen bij Staphorst

Recreatiegebied De Zwarte Dennen bij Staphorst is de komende dagen gesloten voor auto's en zwemmers. De gemeente, politie en Staatsbosbeheer willen voorkomen dat het te druk wordt in het bosgebied, waardoor in verband met de coronamaatregelen onveilige situaties kunnen ontstaan. Fietsen en wandelen blijft wel mogelijk.

Aanstaande donderdag en vrijdag wordt het warm en zonnig en zijn de meeste mensen vrij. Dat zijn de dagen waarop de zwemvijver in De Zwarte Dennen extra druk is.

Onhygiënisch

Groepsvorming is nog steeds verboden en te veel drukte zorgt voor onveilige momenten. Burgemeester Kok: "Mensen mogen gerust komen wandelen of fietsen. Maar een dagje zwemmen of met de auto naar De Zwarte Dennen zit er nu gewoon even niet in."

Wat ook meespeelt, is dat Staatsbosbeheer de toiletten bij de recreatieplas nog niet kan openen vanwege de maatregelen. Als mensen de vijver een dag of enkele uren bezoeken, ontstaan volgens de betrokken instanties bij de gesloten toiletten onhygiënische situaties.

Niet toegestaan

Op Hemelvaartsdag en de vrijdag erna gaan de parkeerplaatsen bij De Zwarte Dennen dicht. De instanties wijzen erop dat ook parkeren in de berm langs de Vijverweg of de aanliggende zandpaden niet is toegestaan. "Deze moeten open blijven zodat hulpverlening er in noodgevallen langs kan. De Zwarte Dennen is voor auto’s helemaal gesloten."

Kok: "Wij snappen dat mensen met het mooie weer er even uit willen. Het leek ons daarom goed dit nu vast te melden. Nu kunnen mensen andere plannen maken en er nog steeds een mooie Hemelvaartsdag van maken."