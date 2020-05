Europese Commissie: voedselvoorziening moet eerlijker en gezonder, sleutelrol voor boeren

Boer in bedrijf (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

De voedselvoorziening in Europa moet eerlijk, gezond en milieuvriendelijk. De Europese Commissie heeft vandaag een biodiversiteitsstrategie aangenomen om dat te bereiken. ‘Van boer tot bord’, is het motto. Het niet-duurzame gebruik van land en zee wordt aangepakt, net als vervuiling en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen. De Europese Commissie ziet een sleutelrol weggelegd voor boeren.

De voorstellen vormen een belangrijk deel van de Green Deal, het project van vicevoorzitter Frans Timmermans om Europa in 2050 klimaatneutraal te krijgen.

De Europese Commissie ziet een grote rol weggelegd voor de biologische landbouw. Die vorm van landbouw moet worden doorontwikkeld en gestimuleerd. Over tien jaar moet een kwart van de totale landbouwgrond in Europa gebruikt worden voor biologische landbouw.

Bovenop de bestaande 26 procent moet 4 procent van de Europese landoppervlakte tot wettelijk beschermd natuurgebied worden verklaard. Uitbreiding van beschermde natuurgebieden op land en zee en het planten van 3 miljard bomen moeten zorgen voor een grotere soortenrijkdom. Het opnieuw vrij laten meanderen van minstens 25.000 kilometer rivier in Europa moet ook bijdragen aan een rijkere natuur.

Minder bestrijdingsmiddelen

2030 is het jaartal dat de Europese Commissie als stip op de horizon heeft geplaatst voor het bereiken van de doelstellingen. Over tien jaar moet onder meer het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen met de helft verminderd zijn. Het gebruik van kunstmest moet in 2030 met twintig procent zijn verminderd.

"Het coronavirus heeft aangetoond hoe kwetsbaar we allemaal zijn en hoe belangrijk het is om de balans tussen menselijke activiteit en natuur te herstellen", aldus eurocommissaris Timmermans. "Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit zijn een duidelijk gevaar voor de mensheid."

Evenwicht

Volgens Timmermans is ‘van boer tot bord’ gericht op een beter evenwicht tussen natuur, voedselsystemen en biodiversiteit; om de gezondheid en het welzijn van inwoners van Europa te beschermen. Het komt neer op het produceren van voedsel en het consumeren van voedsel op een manier die goed is voor de gezondheid van inwoners van de Europese Unie en het milieu.

Timmermans wil op termijn verplichte, begrijpelijke informatie over voedingswaarden op labels van producten. "We zeggen niet dat je geen vlees moet eten, maar vertellen wat gezond is en wat niet, zodat mensen zelf geïnformeerde keuzes kunnen maken."

Blijvende bedreiging

De Europese Commissie verwacht dat een duurzaam voedselsysteem leidt tot een gevarieerder aanbod, dat bovendien veilig, voedzaam en betaalbaar is. Daarbij wordt de verwachting uitgesproken dat klimaatverandering en verlies van biodiversiteit een blijvende bedreiging vormen voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud.

Promotiecampagnes voor vlees of zuivel worden herzien, waarbij de nadruk wordt verlegd naar duurzame productie en een gezonde levensstijl. "Aanmoedigen van gezond gedrag is het enige wat we kunnen doen", zegt Timmermans.

Geld

Boeren spelen een sleutelrol bij de overgang naar een meer rechtvaardig voedselsysteem, stelt de Europese Commissie. Daar moet ook geld voor beschikbaar komen. Als we nu niet overschakelen op duurzame landbouw zullen de kosten in de toekomst veel hoger zijn, voorziet de klimaatcommissaris. Ondanks de nervositeit in de boerenbranche liggen er enorme kansen op een welvarende toekomst, verzekert hij.

"Het verlies aan biodiversiteit is een bedreiging voor ons bestaan en onze gezondheid", vervolgt Timmermans over de miljoen planten- en bomensoorten die dreigen te verdwijnen. Om dit tegen te gaan wordt 20 miljard euro aan jaarlijkse investeringen in het vooruitzicht gesteld.

De commissie gaat nu de impact van alle plannen in kaart brengen, waarna wetsvoorstellen volgen. De lidstaten en het Europees Parlement buigen zich daar vervolgens over.