Almeloër met fors strafblad krijgt twee jaar cel in 'inrichting voor stelselmatige daders'

Een 25-jarige man uit Almelo wordt twee jaar opgenomen in een inrichting voor stelselmatige daders, ook wel de ISD-maatregel genoemd. Hij had al een fors strafblad, maar werd ook vandaag weer door de rechtbank veroordeeld voor diefstal met geweld, drugsbezit en verzet tegen buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s).

De Almeloër verzette zich half januari tegen buitengewone opsporingsambtenaren, toen zij hem wilden aanhouden op het Centraal Station in Arnhem. De man wilde de toegangspoortjes passeren zonder in het bezit te zijn van een geldig toegangskaartje.

Ook maakte hij zich op een ander moment schuldig aan winkeldiefstal. Daarbij gebruikte hij geweld tegen het aanwezige winkelpersoneel. Vervolgens zijn bij zijn fouillering de harddrugs MDMA en amfetamine aangetroffen. Alle misdrijven werden gepleegd binnen het tijdsbestek van één week.

Fors strafblad

De man bouwde in de afgelopen jaren een fors strafblad op. Maar alle in de laatste jaren opgelegde straffen en ingezette hulpverleningstrajecten mochten niet baten; ze leidden er niet toe dat de Almeloër niet meer met justitie in aanraking kwam.

Wat is de ISD-maatregel? De ISD-maatregel is een combinatie van celstraf en behandeling die de rechtbank voor maximaal twee jaar kan opleggen. De maatregel is gericht op zogeheten draaideurcriminelen: heel actieve veelplegers van vooral kleine criminaliteit. Vaak gaat het om verslaafden en mensen met psychische problemen. Het is vooral de behandeling die kan helpen voorkomen dat veroordeelden na hun vrijlating in oude, slechte gewoontes vervallen. De rechtbank legt zo'n maatregel ongeveer driehonderd keer per jaar op.

Volgens de reclassering is de kans groot dat de man opnieuw strafbare feiten zal plegen. De man kampt met persoonlijkheidsproblematiek en heeft een langdurige verslaving aan amfetamine, XTC, GHB, cocaïne en cannabis.

De reclassering zag daardoor geen andere mogelijkheid dan het opleggen van een strak kader in de vorm van die zogenoemde ISD-maatregel. Een opname van twee jaar was de eis van de officier van justitie. De rechtbank volgde die eis.

Vervangende straf

Omdat de man opnieuw de fout in was gegaan, hingen hem nog drie gevangenisstraffen van in totaal ruim vijf maanden boven het hoofd. De rechtbank heeft beslist dat de man die straffen niet alsnog uit hoeft te zitten; de nieuwe veroordeling vervangt die gevangenisstraffen.

De twee boa's tegen wie de man zich in januari verzette, dienden een verzoek tot schadevergoeding in. Aan beiden is een bedrag van 100 euro toegekend.