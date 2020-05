Kamper 'coronaspuger' mogelijk vandaag op vrije voeten

Een asielzoeker die begin mei, nadat hij was betrapt op winkeldiefstal in een supermarkt in Kampen, twee medewerkers bespuugde, komt mogelijk vandaag nog op vrije voeten. De snelrechter in Zwolle besloot vandaag dat hij niet hoeft vast te blijven zitten. Omdat de man wel veroordeeld is, heeft de vreemdelingenpolitie nu de mogelijkheid om hem op te pakken en uit te zetten.

De uitspraak van de rechter staat in schril contrast tot de eis van de officier van justitie. Die eiste vanochtend nog een half jaar onvoorwaardelijke celstraf.

De man was op 2 mei met een vriend vanuit het asielzoekerscentrum in Dronten naar de supermarkt in Kampen gegaan. De twee deden boodschappen, maar werden nadat ze enkele producten afrekenden, staande gehouden door de bedrijfsleider en een personeelslid. Zij hadden op beelden van de beveiligingscamera gezien dat beide mannen niet alles in het verplichte winkelwagentje legden, maar enkele spullen in hun jaszakken stopten.

Spuugincident

De 37-jarige bleek een potje met viskruiden niet betaald te hebben terwijl zijn vriend een pakje vis verstopt had in de kleding. Toen de bedrijfsleider de man meenam naar het kantoor, maakte deze zich druk. Het leidde ertoe dat de bedrijfsleider bovenop de asielzoeker ging zitten. Deze spuugde vervolgens een flinke klodder richting de bedrijfsleider en de medewerker. Beiden werden geraakt.



Na het bespugen verzette de 37-jarige zich vervolgens ook nog eens tegen zijn aanhouding door politiemensen. Besloten werd dat hij vast bleef zitten en zo snel mogelijk voor de rechter moest verschijnen. De eerste keer was vorige week, maar een haperende videoverbinding zorgde ervoor dat de strafzaak niet doorging. Dankzij versoepelde maatregelen in de rechtbank kon de asielzoeker uiteindelijk woensdag in persoon voor de rechter staan.

Coronaspugers

Voor het Openbaar Ministerie was de strafzaak er eentje in het rijtje van 'coronaspugers', zaken waarin spugende verdachten tot wel een half jaar gevangenisstraf veroordeeld werden.

Volgens de officier van justitie staan supermarktmedewerkers juist in deze tijden van corona in de frontlinie en moet bespugen van deze medewerkers extra zwaar aangepakt worden. "Zeker omdat het geweld niet alleen was gericht tegen deze medewerkers, maar ook tegen agenten. Die staan zeker in deze moeilijke tijden voor ons klaar."

'Niet doordraven'

In zijn vonnis gaf de rechter aan dat hij veel minder zwaar tilde aan wat er gebeurd was. De asielzoeker riep niet dat hij corona had en bedreigde de medewerkers daarom ook niet met de dood. Het spugen was volgens de rechter "smerig, denigrerend en zeker in deze tijd afkeurenswaardig", maar was niet bedoeld om letsel toe te brengen.

"Ik snap dat collega's van mij in het land lange straffen opleggen in dit soort zaken, maar we moeten niet doordraven", aldus de rechter. "Het zijn tijden die niet alleen moeilijk zijn voor winkelpersoneel, maar ook voor asielzoekers. Die hebben het ook niet makkelijk."

Vreemdelingenpolitie

Of de 37-jarige ook echt op vrije voeten komt hangt af van de reactie van de vreemdelingenpolitie. De man is nu veroordeeld voor een strafbaar feit (onder meer de winkeldiefstal) en kan als ongewenste vreemdeling opgepakt en uitgezet worden. De strafzaak tegen de vriend van de veroordeelde asielzoeker staat op een ander moment gepland.