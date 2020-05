Balkbrug krijgt weer een eigen hart

Videoreportage over de werkzaamheden in Balkbrug

Eén geheel worden, een echt dorp zijn. Het is de langgekoesterde wens van veel bewoners in Balkbrug. Jarenlang werd het dorp in tweeën gescheurd door de drukke N377. Die provinciale weg gaat dwars door het dorp en is goed voor twintigduizend verkeersbewegingen per dag. Binnen afzienbare tijd komt hier een einde aan. Er wordt een tunnelbak gerealiseerd zodat het verkeer onder het dorp door zal gaan.

door Gina van Elburg

Als het doorgaande verkeer door de tunnelbak rijdt, is er op de kruising erboven meer rust en ruimte. Balkbrug krijgt een groen hart waar de dorpsbewoners elkaar weer kunnen ontmoeten. Het noordelijke en het zuidelijke deel worden weer met elkaar versmolten.

Onderdoorgang

Midden op de kruising van de N377 met de Ommerweg en de Meppelerweg in Balkbrug komt een nieuwe onderdoorgang. De werkzaamheden aan de nieuwe NoordZuid-verbinding van de N377 zijn in volle gang. Het verkeer kan hier nu niet meer de weg oversteken maar wordt om de bouwplaats geleid.

Vechtdalverbinding

De werkzaamheden in Balkbrug zijn onderdeel van het project Vechtdalverbinding. In dat project wil de provincie Overijssel de verkeersveiligheid en doorstroming op de provinciale wegen verbeteren. Voor de bewoners is het daarnaast van belang dat vooral de leefbaarheid van het dorp verbeterd wordt.

Jan Smits, woordvoerder van Plaatselijk Belang Balkbrug, legt uit dat er ruim vijftien jaar gesteggeld is over een mogelijke onderdoorgang of noordelijke rondweg om Balkbrug. Hij is blij dat er na al die jaren praten nu gewerkt wordt.

“Deze weg was oorspronkelijk een vaart die door Baron van Dedem is gegraven in de negentiende eeuw. Balkbrug is ontstaan dankzij deze vaart en de brug die toen is gebouwd”, legt Smits uit. Op het kruispunt van weg en water ontstond het dorp.

Oorspronkelijke karakter

Smits wil het oorspronkelijke karakter van Balkbrug terug zien zodra de werkzaamheden zijn afgerond. “Balkbrug was altijd een gastvrije gemeenschap en dat willen we weer zijn, een dorp met een dorpskern”, aldus Smits.

Voor de bewoners wordt het een verbetering en ook voor de ondernemers die zijn gehuisvest in Balkbrug. Jarno Keizer, geboren en getogen in Balkbrug en eigenaar van camping Si-Es-An, zegt heel blij te zijn met deze nieuwe verbinding.



“Wij zijn gevestigd aan de noordkant van Balkbrug, in het prachtige Reestdal maar aan de zuidkant ligt de historische Ommerschans die ook bij Balkbrug hoort. Balkbrug wordt na de realisatie van de onderdoorgang niet meer verscheurd door een kille koude kruising maar wordt een mooi rustig en groen geheel”, motiveert Keizer.

Ook de projectleider Age Beuving van de provincie Overijssel is enthousiast “Dit gebied gaat er straks flink op vooruit.” Beuving zegt dat het nog wel een jaar kan duren voordat de plannen volledig zijn uitgevoerd. De huidige tijdelijke 'rotonde' rond de bouwput werkt goed. Beuving zegt dat de doorstroom van het verkeer goed verloopt en dat het huidige verkeer geen belemmering is voor de werkzaamheden aan de tunnelbak.



Smits merkt enthousiast op dat de provincie het plan heeft om de oude brug van Balkbrug weer zichtbaar te maken. “Er zijn plannen om een silhouet van de oorspronkelijke brug in het midden van het nieuwe dorp te plaatsen”, legt hij opgetogen uit. Een kunstwerk dat doet herinneren aan hoe het er vroeger uit zag. "Geweldig", vindt Smits.

Over de inrichting aan de bovenkant van de tunnelbak is nog niets definitief vastgelegd. Keizer en Smits wijzen erop dat de verantwoordelijkheid voor die inrichting bij de gemeente Hardenberg ligt. "Er zijn plannen, mooie plannen ook, maar de gemeente zal die nu moeten oppakken", aldus Smits. "De gemeente bepaalt waar extra bomen komen of waar een bankje kan worden geplaatst, bewoners dragen de ideeën aan."

Middenin het lawaai van auto- en vrachtverkeer, van graafmachines en funderingswerken, staan Smits en Keizer te kijken naar de bouwput waar gewerkt wordt. Ze kunnen niet wachten tot het klaar is.