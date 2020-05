De Visscher vijftien jaar na het kampioenschap met Heracles: "Dit blijft me altijd bij"

In zijn geboortestad Almelo werd hij kampioen als huurling van FC Twente. "Ik moest in het begin echt het respect verdienen van de fans van Heracles", vervolgt hij vanochtend op Radio Oost. "Dat werd gaandeweg beter en uiteindelijk werd dit bekroond met de titel."

Spanning

Na de kampioenswedstrijd in de wedstrijd tegen Veendam kwam er veel spanning uit bij De Visscher, die bij de huldiging in het centrum van Almelo gretig de microfoon pakte. "Haha, ik was wel heel fanatiek hé. Je bent jong en enthousiast en alles komt er dan even uit van het hele seizoen. Want die weken daarvoor waren wel heel spannend. We hadden in Sparta een hele goede concurrent met drie topscorers in de gelederen. Toen we op Het Kasteel met 0-0 gelijkspeelde wisten we dat het binnen was en het konden afmaken tegen Veendam."

Spijt

Na de titel ging hij niet mee naar de eredivisie met Heracles. Achteraf heeft hij dat moeten bekopen met spijt. "Ik had daar ook moeten blijven. Dat is één van mijn slechtste beslissingen geweest in mijn loopbaan. Met de trainers Hendrie Krüzen en Peter Bosz had ik gewoon een goede klik, dat had ik anders moeten doen."