OCON Hengelo gebruikt 3D-geprinte mallen voor polsoperaties

Mensen die ooit een pols hebben gebroken, houden na de breuk nog geregeld klachten. Vaak omdat de gebroken pols niet goed aan elkaar is gegroeid. "Vaak wordt tegen die mensen gezegd: je moet het hier maar mee doen, beter wordt het niet", zegt orthopedisch handchirurg Anne Vochteloo van OCON in Hengelo. "Dat is zonde, want met deze correcties kun je veel pijn voorkomen en de pols weer betere functies geven."

'Met timmermansoog'

Het bot opnieuw doorzagen en vastzetten met platen en schroeven gebeurde voorheen "met het timmermansoog", aldus Vochteloo. "De nieuwe techniek met behulp van de 3D-mallen passen we de laatste tijd steeds vaker toe. Op de röntgenfoto's zien we dat we hiermee mooiere en stabielere situaties creëren."

Voor de nieuwe techniek wordt van beide polsen een CT-scan gemaakt. "Daarna kunnen we exact berekenen waar de beschadigde pols moet worden doorgezaagd en in welke stand hij moet worden gezet om de normale anatomie te herstellen", legt technisch geneeskundige Femke Schröder uit. "Met behulp van de 3D-printer wordt vervolgens een mal geprint die tijdens de operatie op het bot van de patiënt wordt geplaatst. De chirurg weet dan waar hij moet zagen en waar de gaten voor de schroeven moeten komen."

3D polsoperaties in Hengelo (Foto: RTV Oost)

Behalve in Hengelo wordt de techniek in Oost- en Noord Nederland nergens toegepast. "In Amsterdam, Rotterdam en Maastricht wel", vertelt Vochteloo. "Maar daar werken ze met een extern bedrijf. Wij doen hier alles zelf, van het plannen tot het printen. Zij leveren de gegevens aan bij een extern commercieel bedrijf. Dat gebeurt tegen andere, hogere tarieven en het duurt ook langer dan bij ons."

Gevallen van paard

Marie-Claire Marton is enthousiast over de 3D-polsoperaties. Ze viel enkele jaren geleden van een paard en brak daarbij haar pols. De pols werd daarna in het ziekenhuis in Enschede in het gips gezet. Ondanks de handtherapie daarna kon ze haar pols nog niet optimaal bewegen.

"Ik merkte het heel erg op vakantie. Als je jezelf uit het zwembad wil duwen of je wil iets optillen dan voel je pas wat voor belemmering je in je pols hebt. Daarnaast kreeg ik last van mijn rug, want je gaat bewegingen die je niet met je pols kunt maken compenseren met je lijf. Toen dacht ik: als dit de rest van mijn leven zo doorgaat, is dat niet echt fijn. Ik heb toen een second opinion laten doen in Hengelo."

De pols van Anne-Claire Marton werd geopereerd met de 3D-techniek (Foto: RTV Oost)

Handchirurg Vochteloo maakte een foto van haar linker- en rechterpols. Hij zag bij haar linkerpols, die gebroken was geweest, dat de radius wat ingezakt was. Na een CT-scan volgde een 3D-beeld. "Hij vertelde me dat hij het waarschijnlijk wel iets beter kon krijgen", vertelt Marie-Claire.

'Niet uit losse pols zagen'

Sceptisch was ze niet. "Hij legde het heel goed uit en ik had er al een filmpje over gezien. Hij gaat niet even uit de losse pols in mijn bot zagen, maar op basis van een computermodel wordt bepaald waar de zaagsnede moet komen en hoe uiteindelijk het bot weer hetzelfde wordt als bij mijn rechterpols."

"Bij mij is de operatie geslaagd. Ik kreeg daarna weer snel handtherapie. Toen merkte ik al snel dat ik mijn pols veel beter kon bewegen. Ik kan nu eigenlijk alles weer wat ik voor die tijd ook kon. Ik was eerlijk gezegd alweer vergeten dat ik de operatie achter de rug had. Zo normaal is het alweer. Af en toe merk ik dat de pols iets gevoeliger is bij overbelasting, maar als dat één keer per jaar is, is dat vaak."

Meer bekendheid

"Wij krijgen hier graag meer aandacht voor", vertelt handchirurg Anne Vochteloo. "Als je iets hebt gebroken kan een gewricht slechter functioneren daarna. Maar als je dagelijks veel pijn of bewegingsbeperkingen hebt en er wordt gezegd: 'dit is een logisch gevolg van de breuk, je moet het hier maar mee doen', dat is zonde. Want met deze correcties kun je veel mensen minder pijn en betere handfuncties geven."