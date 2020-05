Waterstand IJssel daalt naar zeldzaam laag peil

De waterstand in onder meer de IJssel daalt begin juni naar verwachting naar een zeldzaam laag peil. Dat komt doordat het dit voorjaar nauwelijks regent en er ook niet veel regen wordt verwacht in de komende twee weken. De scheepvaart heeft hinder van de lage waterstanden, omdat daardoor steeds minder lading kan worden vervoerd, aldus de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW).

Rijkswaterstaat verwacht dat de Rijn bij Lobith begin juni tussen de 1200 en 1300 kubieke meter water per seconde afvoert. Zo'n lage afvoer in deze tijd is voor het laatst voorgekomen in 2011 en daarvoor in het recorddroge jaar 1976.

Het neerslagtekort bedraagt al 120 millimeter en neemt verder toe. Net als de waterschappen constateert de LCW dat dat ruim boven het langjarig gemiddelde is. Op verschillende plaatsen in het land geldt een sproeiverbod.

De grondwaterstand op de zandgronden in het oosten en zuiden van het land is zeer laag voor de tijd van het jaar. Beken en riviertjes in die gebieden vallen droog door gebrek aan regen.