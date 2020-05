Wesley: van werkloze wegenbouwer via de Almelose rugbyclub de zorg in

Hij was anderhalf jaar werkloos, maar al rugbyend kreeg hij een nieuwe toekomst. Was Wesley de Winter voorheen wegenbouwer, tegenwoordig verdient hij de kost in een verpleeghuis. Waarbij hij met zijn neus in de boter viel, want vanwege corona is het in de zorg momenteel hectischer dan ooit.

De Winter werkte voorheen in de fabriek en later in de wegenbouw, maar nadat hij anderhalf jaar lang werkloos was besloot hij het over een andere boeg te gooien. Hij nam deel aan De Harde Leerschool, een project van de Almelose rugbyclub The Big Bulls, waarbij langdurig werklozen via deze harde sport worden klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Via het rugby werken de deelnemers vooral aan hun zelfvertrouwen.

'Het hele huishouden'

Na een twintig weken durende omscholingscursus bij ROC van Twente te hebben gevolgd, ging De Winter aan de slag bij het verzorgingshuis Eugeria in Almelo. Daar houdt hij zich bezig met het verzorgen van de bewoners. "In al z'n facetten: helpen bij het opstaan, wassen, eten, maar ook helpen bij de medicatie. Het hele huishouden, zeg maar."



Dat doet hij gewapend met een mondkapje. Al is er binnen de groep waar hij werkt geen sprake van corona. "We hebben wel een speciale afdeling voor bewoners met corona, maar die bevindt zich in een ander gebouw. Daar werken vooral de meer ervaren medewerkers. Mensen die al langere tijd meelopen en precies weten wat ze moeten doen."

Geen heimwee

De omschakeling naar de zorg was voor hem geen reuzensprong. "Sterker, die interesse voor de zorg had ik altijd al, als tiener al wel. Maar ik heb daar eigenlijk nooit wat mee gedaan. Toen deze gelegenheid zich voordeed, heb ik er dan ook meteen gebruik van gemaakt."

Heimwee naar de fabriek of de wegenbouw heeft hij niet. "Nee, ik heb het nu reuze naar mijn zin. Ik ga iedere dag met plezier naar mijn werk."