'Gevaarlijke situatie: Matrix-pand Hardenberg moet per direct worden gesloten'

door Gina van Elburg

Raadslid en fractievoorzitter Gijs Schuurman van 50PLUS en GroenLinks-raadslid Romano Boshove vinden het onverantwoord dat er nog steeds gebruik gemaakt wordt van het pand 'Matrix'. In het gebouw zijn twee scholen en een kindcentrum gevestigd voor de wijk De Marslanden. Er is een gevaarlijke situatie ontstaan en beide partijen dringen er bij de gemeente op aan om het pand per direct te sluiten.

Legionella en andere problemen

De grootste zorg zit bij de waterleidingen in het gebouw. Er is legionella geconstateerd maar dat is voor de gemeente nog onvoldoende aanleiding om de deuren op slot te draaien. Een kwalijke zaak vinden Schuurman en Boshove. “De waterleidingen liggen over de vloerverwarming en daardoor wordt het water verwarmd. Dat is de oorzaak van de besmette leidingen”, aldus Schuurman.

"Legionella is een gevaarlijke ziekte. Als die kinderen kleine druppeltjes water met de legionellabacterie inademen, kunnen ze erg ziek worden. Dat willen wij voorkomen en daarom moet het pand gesloten worden

De raadsleden zeggen dat er daarnaast nog van alles mis is in het pand. Schuurman legt uit dat er een groot lek in het dak zit, dat gerepareerd moet worden. "Er zijn bij 28 toiletten lekkages ontdekt en de klimaatbeheersing laat te wensen over.”



Aansprakelijkheid

Volgens de beide politieke partijen ligt de verantwoording voor deze situatie bij de gemeente Hardenberg. “Hoe het mogelijk is dat dit heeft kunnen gebeuren, ga ik aanstaande dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering ter sprake brengen. Het gaat om minimaal 500.000 euro om dit allemaal weer te laten herstellen”, legt Schuurman uit.

"Het gebouw functioneert al jaren niet en ondanks dat gebeurt er weinig. Dat neem ik de gemeente toch wel wat kwalijk."

Schuurman vindt het niet goed dat de gemeente Hardenberg hier zo laks mee omgaat.

“Deze kosten worden weer bij de burgers in rekening gebracht en ik vind dat hier veel eerder iets aan gedaan had moeten worden.”



Aanstaande dinsdag zal Schuurman samen met Boshove de gemeenteraad adviseren het pand per direct te sluiten.