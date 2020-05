Bedrijven die kippenstallen schoonmaakten aansprakelijk gesteld voor fipronilcrisis

De ondernemers die in 2017 de pluimveesector in een diepe crisis stortten door stallen schoon te maken met het verboden middel fipronil, zijn aansprakelijk voor de miljoenenschade van pluimveehouders. De rechtbank in Arnhem heeft de bedrijven ChickFriend en ChickClean en hun eigenaars veroordeeld in een zaak die was aangespannen door zo'n 120 pluimveehouders. Zij hebben recht op schadevergoeding.

De rechtbank acht bewezen dat de eigenaren van de bedrijven wisten dat het bestrijdingsmiddel dat ze gebruikten tegen bloedluis, Dega-16, fipronil bevatte en dat het gebruik van het chemische spul verboden is. In hoge doses is het schadelijk voor de gezondheid.

Dega-16 leek voor de pluimveehouders een wondermiddel, totdat bleek dat het illegale bestanddeel erin zat. Op last van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) moesten bedrijven massaal hun deuren sluiten.

Gevoel van rechtvaardigheid

Dat de aanbieders van luizenbestrijdingsmiddelen verantwoordelijk zijn voor de schade door het fipronilschandaal geeft de pluimveesector een goed gevoel. "Het geeft een gevoel van rechtvaardigheid", aldus voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Het is volgens De Haan belangrijk dat nu duidelijk is geworden dat de boeren niet wisten dat ze de voedselveiligheid op het spel zetten door de bedrijven ChickFriend en ChickClean in te huren. "Die mensen wisten wel wat ze deden", verwijst ze naar de eigenaren van die bedrijven.

Kale kip

De Haan vraagt zich wel af of de 120 pluimveehouders die de zaak aanspanden veel geld tegemoet kunnen zien. "Van een kale kip kun je niets plukken. Het zal grotendeels afhangen van de verzekering die de veroordeelde bedrijven hebben afgesloten", vermoedt ze. "Als ieder bedrijf een paar euro ontvangt, dan schiet het niet op. Dat staat in geen verhouding tot de geleden schade."

De 118 pluimveehouders, onder wie ook Overijsselse pluimveehouders, zijn blij met het vonnis in de civiele zaak tegen het schoonmaakbedrijf Chickfriend. Dat zei raadsvrouw Anita Winter namens de eisers woensdag.

Woning verkocht

De kans is klein dat alle pluimveehouders hun schade vergoed krijgen. "Maar bij Chickfriend valt wel degelijk wat te halen", denkt Winter. Zo verkocht een van de twee eigenaren vlak voor de crisis zijn woning. En mogelijk keert hun verzekeraar schade uit.

De pluimveehouders zijn vooral blij dat er nu een schuldige van de crisis is aangewezen. Hoe hoog hun schade is, wordt nader bepaald in een aparte procedure. De twee eigenaren van Chickfriend, Mathijs IJ. en Martin van de B., moeten zich bovendien nog voor de strafrechter in Zwolle verantwoorden.

Volgens de advocaat van Van de B. ligt die strafrechtelijke procedure echter stil. De rechtbank Overijssel bevestigt dat er voorlopig geen zitting gepland staat. De twee verdachten zitten niet vast.