Zanger Erwin Nyhoff op tour met Corona Cadillac Concerts

Normaal gesproken is hij deze tijd van het jaar steevast razend druk. Dan treedt de zanger uit Heeten, die in zijn lange carrière furore maakte met zijn band The Prodigal Sons en later als finalist van kijkcijferkanon The Voice of Holland, immers meermalen per week op. Met zijn band op festivals, of solo met akoestische optredens. Maar door corona zit ook Nyhoff ineens met een nagenoeg lege agenda.

Maar hij is niet iemand die bij de pakken gaat neerzitten.





Jongensdroom

Het is enkele jaren geleden dat Nyhoff eindelijk die langgekoesterde jongensdroom in vervulling zag gaan: hij schafte zich een Cadillac Sedan De Ville uit 1958 aan. "Ik wilde dit mijn hele leven al, maar wist stiekem dat het niet zo verstandig was. En dat bleek. Het heeft me echt bloed, zweet en tijd gekost voor ik de Cadillac helemaal rijklaar had."

Want zo ongeveer de hele auto moest uit elkaar. "Het blijft natuurlijk een museumstuk van 62 jaar oud, en ja, dan kom je heel wat tegen. Zo moest de motor compleet worden gereviseerd."

Coronaconcerten

Maar de Cadillac is weer op en top en dat bracht Nyhoff op het idee om de oldtimer nu ook 'on the road' in te zetten. "Ik verhuur die auto al voor allerlei gelegenheden, waarbij ik zelf chauffeur ben en soms ook aansluitend een concert geef. Dat bracht me op het idee om die formule nu toe te passen in deze bizarre coronatijd. Vandaar het idee van de Corona Cadillac Concerts."

Hit and run

Waarbij hij optredens aanbiedt voor een wat minder ruime portemonnee. "Het zijn korte krachtige minioptredens. Akoestisch en verder zonder installatie, gespeeld bij mijn Cadillac. Een soort hit and run. Ik kom aanrijden, ik speel enkele nummers voor bijvoorbeeld een jarige of jubilaris, we gaan samen op de foto en bij voldoende tijd drinken we nog een bakkie."

Poespas

Veel artiesten staan er bekend om dat ze vaak nogal wat noten op hun zang hebben: ze willen een bepaald soort fles whisky in hun kleedkamer, of alleen blauwe M&M's. Bij de nuchtere Sallander moet je met die poespas niet aankomen. Al heeft hij wel één voorwaarde voor zijn nieuwe reeks concerten... "Dat er een parkeerplekje is geregeld. Want die Cadillac is namelijk bijna zes meter, haha..."



Het eerste optreden staat al in de agenda. "Nadat ik dit bekendmaakte op mijn website en via Facebook kreeg ik al een eerste boeking binnen. In Brabant om precies te zijn."