Organisator Dauwpop: 'Dit is gewoon kak'

Rob Telgenkamp begon in 1995 Dauwpop: "Dit is zuur en niet alleen voor ons. Ik denk dat we heel veel fans hebben die van het feestje houden en ook voor de muzikanten is het balen. " Telgenkamp zucht eens diep: "Ja, het is gewoon kak."

Krat bier

De eerste keer Dauwpop weet Telgenkamp nog goed: "Toen kwamen er duizend mensen kijken, nu zijn dat er meer dan tienduizend." En na 25 jaar een keer over moeten slaan is vreemd: "Ik heb al van iemand een krat bier gekregen om in de tuin op te drinken. Je moet toch wat."

Toch heeft Telgenkamp vertrouwen in de toekomst: "Als je ziet dat vanaf 1 juli al festivals in Italië gehouden mogen worden dan denk ik dat het wel goed komt."

Dauwpop door de jaren heen

Vanavond is er een special 'Dauwpop door de jaren heen' te zien bij TV Oost met daarin akoestische optredens van onder anderen Tim Knol, Will&The People, Blaudzun, De Staat en Novastar. Verder interviews met onder meer een jonge Waylon, de Jeugd van Tegenwoordig, Miss Montreal en reportages over een watervlugge cocktailmixer en het team van de Drugshulpverlening.

Dat is vanavond te zien om 17.15 uur op televisie met een herhaling om het uur (afgewisseld met een samenvatting van Normaal).