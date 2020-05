Boeren in Steenwijkerland vergroten de biodiversiteit

Dit project van LTO Steenwijkerland is uitgevoerd samen met de gemeente, een aantal imkers en een lokale zaadleverancier. "Wij hebben aan imkers uit de buurt gevraagd welk zaaimengsel we moesten gebruiken, om zo onze inheemse soorten te versterken," vertelt Sander Pereboom onder in dit filmpje.

Onder het filmpje gaat de tekst verder.

Kleurrijk

Pereboom heeft zelf een akkerbouw- en loonbedrijf in Paasloo. In het veld tegenover zijn huis staat zo'n bloeiende rand. "Die bloemen zijn nog van vorig jaar. Er zitten in het zaadmengsel ook wel bloemen die mooi zijn en niet in Nederland thuis horen, maar het gaat ons om de biodiversiteit."

Laten staan

Volgens biologen is het voor de grond en de bloemen goed wanneer de bloemenstrook jaren achter elkaar blijft staan. Maar dat doet Pereboom niet. "Het is voor ons wel productieland. Alles wat wij niet gebruiken, kost ons geld. En ik wil wel elk jaar kunnen kiezen waar ik die strook voor gebruik."

Schone gewassen

Bang dat deze bloemen ook tussen zijn gewassen komen, is hij niet. "Het is voor ons wel wennen, want wij boeren vinden het fijn om een strak veld te hebben. En die kruiden en klaprozen zien er rommelig uit. Maar mijn gewassen blijven wel schoon, daar zorg ik er wel voor."

Boer en Burger

Geld verdient hij er niet aan. Toch blijft Pereboom het doen. "Vorig jaar stopten veel mensen om foto's te maken en kreeg ik veel positieve reacties. Daar doen we het ook voor, zodat de burger en de boer meer met elkaar in contact komen."