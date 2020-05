Fiscalist voorspelt ontslaggolf door nieuwe steunregeling voor ondernemers

Het kabinet trekt 13 miljard euro extra uit om de bedrijven die door de coronacrisis worden getroffen, te ondersteunen. Het huidige steunpakket, met de regels en afspraken die hierbij kwamen, vervalt op 1 juni.



In de steunmaatregelen van afgelopen maanden was afgesproken dat werkgevers steun konden krijgen van de overheid. Voorwaarde was wel dat ze een boete moesten betalen als ze personeel ontsloegen. In het nieuwe steunpakket is die ontslagboete geschrapt.



Veel bedrijven failliet

Volgens Jongbloed is deze verandering cruciaal voor het voortbestaan van bedrijven. "Ik denk dat veel bedrijven het ondanks de steun niet gaan halen, de boete om mensen te ontslaan was zo hoog dat dat in die regeling eigenlijk niet uit kon. Terwijl er ook ondernemers zijn die financieel beter af waren geweest wanneer ze personeel hadden kunnen ontslaan en die NOW-regeling niet hadden hoeven aanvragen."





Horecaondernemer Alco van Berkel vraagt zich met terugwerkende kracht hetzelfde af. "Er werd verteld dat we in de NOW- regeling 90 procent van de loonkosten vergoed kregen en dat we dan zelf nog 10 procent moesten bijleggen. In de praktijk was dat 35 procent. Later bleek ook nog dat onze twee hotels op een aangepaste manier zelfs open konden blijven. Dus ja, we hadden waarschijnlijk andere keuzes gemaakt."



Inmiddels is er voor de restaurants weer wat perspectief; vanaf 1 juni mogen ze onder strenge voorwaarden weer open. Maar of daarmee de geleden schade kan worden ingehaald, blijft de vraag.

Horecaondernemer Alco van Berkel (Foto: RTV Oost)