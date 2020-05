In gesprek met hoofdrolspeler Zwolse drugsoorlog: "Als je mij naait, pak ik je terug"

In de Zwolse onderwereld heeft de afgelopen maanden een strijd gewoed om de macht op de drugsmarkt. In het conflict werden meerdere liquidatiepogingen ondernomen met automatische wapens. In het verhaal spelen de Afghaanse broers Idris en Abas een grote rol, maar ook hun oude 'bloedbroeder' Irakees R.

Jeugdvrienden

Echte jeugdvrienden waren het, deze R. en de Afghaanse broers. "We lijken zelfs op elkaar", zegt R. "Zo dragen we onze baard in dezelfde stijl." Ze ogen kennelijk zo hetzelfde, dat wanneer ze met hun auto staande zijn gehouden door de politie en het id-bewijs moeten laten zien, de agent niet eens verschil opmerkt. "Ik liet per ongeluk Idris zijn pasje zien, die achter de zoneklep zat", zegt R. "Terwijl ik die van mezelf gewoon in de zak had. Maar die agent zei er niks van."

Volgens justitie zaten de drie samen in de drugshandel. Ook worden ze verdacht van diefstal van dure wagens. Zo wordt R. opgepakt in een Belgisch onderzoek naar de diefstal van een Range Rover. "Ik heb vier maanden onterecht vastgezeten", zegt R. daarover. "Maar terwijl ik vastzat, hebben Abas en Idris mijn S7 gesloopt."

Sportback

Die Audi S7, met een vanaf-prijs van 90.000 euro, had R. gekocht op afbetaling. "Ik had 20.000 aanbetaald en al een groot deel afbetaald." Terwijl hij in de Belgische gevangenis zat, hebben zijn 'bloedbroeders' naar eigen zeggen de bolide uit elkaar gehaald en de onderdelen op sloopauto's gemonteerd. Zo ontstonden er twee Audi sportbacks. "Ondertussen hadden ze 'em wel uit de verzekering gehaald, dus ik kon fluiten naar mijn geld", aldus R.

De beschoten Audi in de wijk Stadshagen bestond volgens R. uit onderdelen van zijn bolide (Foto: Stefan Verkerk/ News United)

Bolide doorzeefd

Volgens R. rijdt er momenteel een groene Audi A7 rond, met onderdelen van zijn wagen. De andere A7 die er naar zijn zeggen mee is geconstrueerd, werd bestuurd door Idris. Die auto werd afgelopen september doorzeefd met kogels, toen er een moordpoging op Idris werd ondernomen in de Zwolse wijk Stadshagen. De doorboorde bolide is onlangs verkocht op een verkoopsite.

Lugubere gijzeling

De sloopactie van Abas en Idris voelt als een dolk in de rug. Het is voor R. reden om te breken met de broers. "Mijn auto's zijn heilig voor me, het is mijn passie." De Irakees raakt dermate gebrouilleerd met de broers dat het naar eigen zeggen uitmondt in een lugubere gijzelingsactie.

Hij zegt door de broers en wat medeverdachten te zijn gegijzeld en gemarteld. Ook moest hij zich uitkleden. Alles werd gefilmd. Vervolgens is hij geblinddoekt naar een bos gebracht, waar hij te horen kreeg dat "het graf al was gegraven."

Verhaal

R. doet in eerste instantie geen aangifte van de gijzeling. Maar als hij door de politie geconfronteerd wordt met beelden van de marteling, doet hij zijn verhaal. "Als je mij naait, krijg je het terug, ja toch?", zegt hij tegen RTV Oost.

De omroep spreekt de Irakees na een rechtszitting bij het Gerechtshof. Hij is in hoger beroep gegaan tegen een celstraf voor rijden zonder rijbewijs. De rechtbank had hem vorig jaar veroordeeld tot vier weken gevangenis. "Maar ik zat niet eens achter het stuur", zegt R.

Baard

Een politieagent zegt dat hij R. in Zwolle voorbij had zien rijden in een Audi S3. "Ik kende hem van de middelbare school en een gezamenlijke bijbaan in een pizzeria", zegt de agent. "Daarnaast herkende ik zijn baarddracht. De foto van R. wordt geregeld gedeeld op het bureau."

Op het moment dat de agent zegt R. achter het stuur te hebben gezien, heeft R. geen rijbewijs. Die is vier maanden eerder afgepakt wegens te hard rijden.

Boven de 200 km/u

Als de agent collegae heeft opgetrommeld, ontstaat er een achtervolging van Zwolle naar Wapenveld. Tijdens de dollemansrit worden snelheden bereikt van 220 kilometer per uur. Agenten raken de S3 kwijt, maar arresteren R. later in Wapenveld, als hij zich daar volgens een bewoonster 'verdacht rondloopt'.

Uitgeleend

R. zelf zegt dat hij de wagen niet bestuurde. "Ik had de auto uitgeleend en was al de hele middag op bezoek in Wapenveld." Het Gerechtshof wil weten of dat klopt en wil degene graag horen bij wie R. op bezoek zou zijn geweest. Ook wordt de agent nog eens gevraagd hoe hij zo zeker weet dat R. achter het stuur zat.

R's oude 'bloedbroeders' Idris en Abas zitten momenteel vast voor het uitvoeren van een liquidatiepoging in 2016, het geven van een moordopdracht en de gijzeling van R. De rechtbank buigt zich komende maand weer over hun zaak.